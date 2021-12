Miniso abre tiendas en El Corte Inglés de Santander y de Sevilla Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET) Los nuevos córneres en Sevilla (Nervión), con 100m2, y en Santander, con 40 m2, acercan a Miniso a los 50 puntos de venta e inciden en la estrategia de la marca de aproximar su oferta a las distintas regiones y ciudades de España. Los espacios de Miniso en El Corte Inglés incorporan el diseño de tienda de Miniso, en el que predominan líneas limpias y colores vivos, proporcionando una sensación de espacio que invita a navegar las más de 1.000 referencias disponibles Miniso, la marca de diseño japonés líder mundial en productos de lifestyle de alta calidad y buen precio, anuncia hoy la apertura de dos nuevos puntos de venta, ubicados en El Corte Inglés de Sevilla (Nervión) y de Santander. Estas aperturas son las primeras fruto de la colaboración entre ambas compañías.

Estas dos nuevas localizaciones de Miniso permiten a la firma “Kawaii” por excelencia continuar con su rápida expansión, acercándose a los 50 puntos de venta en España y Portugal y haciendo posible que cada vez más regiones y ciudades puedan disponer de su espectacular oferta en proximidad. Así, Miniso llega por primera vez a Santander, una de las principales ciudades en las que buscaba estar presente. Además, la tienda en Nervión viene a completar la creciente oferta de la marca en Andalucía y en Sevilla en particular, ya que es la cuarta que Miniso abre en la ciudad hispalense.

“Trabajar con El Corte Inglés, una de las empresas de distribución más importantes del mundo y el líder en España, es una satisfacción grande para Miniso España y Miniso Global. En todas las poblaciones en las que están presentes, los centros de El Corte Inglés son un lugar de encuentro y un punto clave para ir de compras. Para Miniso es muy interesante incorporar esta vía de crecimiento a nuestro modelo habitual de franquiciados en tiendas grandes a pie de calle o en centros comerciales”, ha comentado Ana Rivera, directora general de Miniso para España y Portugal.

En los nuevos córneres de El Corte Inglés, Miniso muestra una gran variedad de las más de 5.000 referencias distintas de las 11 categorías de producto que la enseña pone a disposición del cliente: salud y belleza, electrónica, productos de temporada, moda de hogar creativa, bolsos y estuches, organización, accesorios, papelería, textil y juguetes. Además, la gran variedad de productos con licencia de MARVEL, Disney, We Bare Bears, Tom & Jerry y Barrio Sésamo es única en Miniso y atrae a fans de estas marcas y a aquellos que buscan algo exclusivo. Asimismo, uno de los secretos del éxito de Miniso es el continuo refresco de sus tiendas, incorporando novedades semanalmente.

Líderes de la tendencia de consumo inteligente, los productos de Miniso tienen precios sorprendentes, fidelizando a clientes de entre 18 y 40 años. Todos los productos de la marca surgen de la “Miniso Original Design Academy” (MOD), garantizando de esta manera la consistencia y la excelencia en el diseño. MOD cuenta con un gran equipo de reconocidos profesionales originarios de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Finlandia, España, Dinamarca y Corea del Sur. El equipo de la Academia trabaja continuamente en la creación de productos funcionales e innovadores para una vida simple. Esta mirada única del diseño de Miniso ha sido reconocida con prestigiosos premios internacionales, entre ellos los “Red Dot Design Award 2020 y 2021”, “iF Design Award” y A’ Design Awards.

