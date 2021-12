La nueva ley regulatoria para los ERTEs y formación bonificada, por Grupo AMA Formación Emprendedores de Hoy

Una herramienta laboral que le permite a una empresa disminuir la carga horaria o suspender a un trabajador durante un período de tiempo acotado es el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Este es un instrumento que se promulgó a partir de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, por la que muchos sectores económicos vieron afectado su funcionamiento.

En la actualidad, un real decreto ha actualizado las condiciones regulatorias para los ERTEs y formación bonificada hasta el último día de febrero de 2022.

En este contexto, el Grupo AMA Formación imparte cursos bonificados mediante los cuales las empresas pueden acceder a mayores descuentos y, a su vez, los trabajadores acceden a una capacitación que mejora sus habilidades o que los recualifica.

Formación bonificada y online que reduce el coste para las empresas En concreto, todas las empresas que ofrezcan formación tendrán una exoneración del 80 % de las cuotas de sus trabajadores en ERTE. De no poner cursos a disposición de los empleados, las rebajas de la cuota se reducen al 40 % para las compañías de más de 10 trabajadores y al 50 % para las que tengan menos de esa cifra.

El Grupo AMA Formación, cuyo gerente fundador es Francisco Marcos, ofrece cursos bonificados en distintas áreas de formación como marketing en redes sociales, seguridad alimentaria y prevención de riesgos, entre otras variantes. Además, su equipo de profesionales se ocupa de todas las gestiones necesarias para acceder tanto a los cursos como a los descuentos relacionados con ERTEs y formación bonificada.

Los cursos son impartidos de forma online, de manera que los empleados ahorran tiempo, ya que no deben desplazarse y las empresas reducen los costes que significarían las reservas de aulas, la concurrencia de los profesores, las medidas de seguridad por el COVID-19 y otras cuestiones que encarecen las actividades presenciales.

Para todos los trabajadores en Grupo AMA hay formaciones bonificadas específicas Según lo dispuesto por la nueva normativa, en las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, cada trabajador deberá formarse durante un mínimo de 30 horas. A su vez, en las compañías de 50 trabajadores o más, el requisito es de 40 horas. En todos los casos, los cursos deben completarse antes de junio de 2022. Las empresas disponen de un incremento del crédito para financiar estas actividades que varía según la cantidad de empleados.

La financiación de los cursos corre a cuenta de una aportación extraordinaria del Servicio Público de Empleo Estatal. El plan de ERTEs y formación bonificada prioriza las acciones que sirven para atender las necesidades reales de la empresa. Por ejemplo, en empresas de restauración, son apropiados los cursos sobre seguridad alimentaria. Por otra parte, también se puede orientar la formación a la empleabilidad del trabajador. Las formaciones sobre protección de datos o concienciación en ciberseguridad son factibles para todos los trabajadores, sin importar su puesto ni su nivel de conocimientos en la materia.

El objetivo de Grupo AMA Formación, en este sentido, es contribuir siempre al crecimiento tanto de los empleados como de las empresas. Durante los cursos, existe una permanente disposición para atender las consultas de los estudiantes. Además, se realiza una tarea de análisis y seguimiento durante todo el proceso formativo, de tal forma que los trabajadores puedan alcanzar las competencias buscadas. Los cursos, a su vez, se adaptan y personalizan a las necesidades de cada cliente.

Para estructurar el plan de ERTEs y formación bonificada, una de las mejores opciones es recurrir a una de las compañías líderes del sector, como lo es el Grupo AMA Formación.

