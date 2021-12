Fashion Day, el evento creado por y para emprendedores de la moda de la mano de Digital Impacts Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En plena era digital, la competitividad es uno de los elementos que tiene mayor importancia en las empresas de distintos sectores. Contar con aspectos diferenciadores en un negocio es fundamental, todavía más en la industria de la moda, cuyo auge en el entorno digital ha crecido de manera exponencial.

Ante esto, aprender a marcar la diferencia y exhibir los trabajos de forma original son elementos clave para profesionales del diseño, fashion lovers o estudiantes de moda. Justamente para ello, la firma Digital Impacts ha organizado el Fashion Day.

El evento previsto para el mes de diciembre se enfocará en proporcionar a los asistentes las 3 claves para crear un negocio rentable y exitoso en tiempo récord. El propósito de Digital Impacts con esta actividad es orientar a los asistentes en el desarrollo y crecimiento de su propio negocio online.

Fashion Day para emprendedores del sector de la moda Hoy en día, el crecimiento de la industria de la moda en internet se ha hecho notable. Cada vez son más los e-commerce que se crean en este sector y también las tiendas físicas que se suman a la modalidad de ventas por internet.

No obstante, iniciarse en esta área no resulta sencillo, requiere de conocimientos, estrategias específicas y aspectos que permitan a un negocio escalar diferenciándose de la competencia, es decir, el contenido que se desarrollará en el Fashion Day.

De la mano de Digital Impacts, el evento está enfocado en brindar a los emprendedores de la moda una metodología única y eficiente para cumplir su sueño de tener un negocio exitoso.

Durante la actividad, los profesionales de Digital Impacts proporcionarán a los diseñadores, estudiantes de moda, fashion lovers e incluso propietarios de tiendas físicas que aún no tengan tienda online, una serie de pasos esenciales para escalar en el entorno digital y marcar una diferencia importante ante la competencia. Esto representa una oportunidad única para adquirir conocimientos y crecer como empresario digital en el mundo de la moda.

Importancia de la digitalización para el crecimiento empresarial Con más de 15 años de experiencia en el sector del marketing, Digital Impacts ha destacado en la sociedad por reconocer la importancia de la digitalización para el crecimiento empresarial.

Como agencia de comunicación, esta compañía dispone de un software propio que les permite crear un negocio digital en tiempo récord. De igual forma, ofrecen servicios integrales enfocados en optimizar el funcionamiento completo de cualquier organización.

Con base en ello, brindan a las empresas un trabajo de acompañamiento y asesoría destinado en este caso a quienes se desempeñan en el mundo de la moda.

Además del profesionalismo, la calidad de servicio y experiencia son aspectos que distinguen el trabajo de los profesionales de Digital Impacts, elementos que buscan transmitir a los participantes del Fashion Day, cuya inscripción se puede realizar de forma gratuita a través de la página web o redes sociales de la firma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.