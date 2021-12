Los nutracéuticos que ofrece Nutrasan Pharma promueven la salud y el bienestar Emprendedores de Hoy

Nutrasan Pharma ha trabajado continuamente en la búsqueda de soluciones innovadoras para los problemas de la salud, llegando a fabricar una variedad de productos nutracéuticos que ayudan a una vida saludable y a un mayor bienestar. El laboratorio investiga y desarrolla productos de máxima calidad, manteniendo los principios de innovación en constante renovación.

Nutrasan Pharma es un laboratorio gallego joven y dinámico que se encuentra en pleno proceso de expansión a nivel nacional, pero que, debido a la elevada calidad de sus productos y su constante apuesta por la investigación, se perfila como una de las empresas farmacéuticas más relevantes en su sector.

Una vida saludable gracias a los productos nutracéuticos Una alternativa farmacéutica que ha demostrado ser beneficiosa para la salud humana son los productos nutracéuticos. Estos complementos naturales provienen de las palabras “nutrición” y “farmacéutico” y consisten en la combinación de un conjunto de ingredientes naturales que fortalecen la salud y ayudan en la prevención de enfermedades.

Nutrasan Pharma, en su misión por contribuir al cuidado de la salud y la calidad de vida de las personas, ha desarrollado productos nutracéuticos de alta calidad, cumpliendo los protocolos sanitarios de ley, que garantizan la efectividad del producto.

Como resultado de sus procesos de investigación, el laboratorio ha fabricado seis productos naturales con múltiples propiedades beneficiosas para el organismo, como el Ansiolan. Se trata de un producto compuesto por triptófano y 5 HTP que contribuye a mejorar el estado anímico y reduce la fatiga. Dentro de esta línea, también ha lanzado al mercado el Ansiolan Noche, un compuesto que contiene melatonina, grifonia, valeriana, pasiflora y vitamina B6, ideales para combatir el insomnio y ayudar a un mejor descanso.

Para fortalecer el sistema inmunitario, Nutrasan Pharma ha diseñado Enerlan, un complemento alimenticio a base de hierro, selenio, vitaminas C, A y D que fortalece el organismo y puede ayudar a la prevención de enfermedades. Otro de los productos destacados es Fibroal, que ayuda a combatir el estreñimiento y los gases. Para disminuir las molestas toses, ha lanzado el jarabe Coltex, con un agradable sabor y que está enriquecido con vitamina C. Por último, comercializa Keltia, un gel con efecto frío y con propiedades antiinflamatorias y analgésicas, que proporcionan un alivio muscular inmediato.

Los productos de Nutrasan Pharma están disponibles en todas las farmacias de España. Los clientes también pueden visitar su tienda online y comprar, de manera directa, el producto de su preferencia. Ofrece servicio de envío gratuito en península con compras superiores a los 35 €.

Nutrasan Pharma: investigación, desarrollo e innovación Nutrasan Pharma tiene como propósito identificar las ideas innovadoras del sector de la salud y transformarlas en productos nutracéuticos que favorezcan el bienestar de las personas.

La pasión de su equipo de expertos por la investigación científica no se detiene. Es por ello que, en la actualidad, se encuentran desarrollando nuevos proyectos en distintas áreas terapéuticas que prometen ser muy útiles para el cuidado de la salud.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. Se aconseja no superar la dosis diaria expresamente recomendada y consultar las instrucciones de uso.

