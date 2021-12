Los implantes dentales de Grupo Gente Vital Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las clínicas dentales del Grupo Gente Vital destacan en el mercado de la salud bucodental por aplicar tecnologías de vanguardia en la colocación de implantes. La firma afirma que se ha posicionado como especialista en implantes dentales de última generación que garantizan un buen resultado en todos sus tratamientos.

El grupo cuenta, entre su personal, con médicos especialistas en cirugía oral que acompañan al paciente desde el mismo momento del diagnóstico. Después, le guían durante todo el proceso del tratamiento, para alcanzar juntos los resultados esperados. Todo eso, a un precio competitivo y al alcance de todos.

Beneficios de los implantes dentales de Grupo Gente Vital Los implantes dentales son, desde hace mucho tiempo, la mejor solución ante la pérdida de una o varias piezas dentales, independientemente de la causa. Esta es una especialidad que se ha venido diversificando con el tiempo, gracias a los avances tecnológicos que permiten la utilización de materiales más eficientes.

Son precisamente estos últimos avances tecnológicos los que se utilizan en las clínicas del Grupo Gente Vital. Esta cuenta con soluciones de nueva generación para implantes dentales, prótesis dentales y puentes. Son piezas totalmente adaptadas a las necesidades de cada paciente, más higiénicas y menos intrusivas en la cavidad bucal, características que las hacen menos molestas.

Los nuevos implantes dentales son tan precisos que proveen un confort y una capacidad masticatoria similares a los de los dientes naturales de la persona. Asimismo, proporcionan una mejoría sustancial en la calidad de vida de los pacientes, que no solo recuperan su sonrisa, sino también todas sus funciones al masticar.

Excelentes resultados garantizados para toda la vida Los implantes dentales que se llevan a cabo en las clínicas del grupo son tratamientos para toda la vida. Uno de los secretos de su tecnología es que colocan prótesis que van unidas al hueso y no a otros dientes. Gracias a esto, se evita el deterioro de las piezas adyacentes y también la pérdida ósea, con posibles afectaciones a la mandíbula.

Al conservar la función sobre el hueso, se obtiene una prótesis de mayor durabilidad. Estas clínicas dentales manejan las mayores tasas de longevidad de sus prótesis dentales, las cuales oscilan entre los 20 y los 30 años, en el 90% de los casos.

Dentro de la oferta de servicios, también cuentan con implantes de carga inmediata e implantes especiales. Con esta tecnología, los pacientes pueden obtener, en un tiempo récord, la nueva dentadura. Incluso se pueden hacer operaciones para colocar implantes y coronas fijas en una sola intervención.

En conclusión, todos estos procedimientos cuentan con la garantía extendida que brinda el Grupo Gente Vital en todas sus clínicas. Esta garantía se extiende hasta 48 meses, en el caso de la colocación de prótesis fijas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.