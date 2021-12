Primera cita online gratuita para realizar la Técnica Progresiva Capilar de Dr. Afonso Junior

La Técnica Progresiva Capilar Dr. Afonso Junior, fundador y líder de la red de las Clínicas Dr. Pelo en España, ofrece un cambio progresivo, con flexibilidad en el tiempo y cómodo para el presupuesto.

Ganador del premio Doctoralia Awards 2017 como mejor cirujano capilar de España, el Dr. Afonso Junior no solo se ha caracterizado por una brillante trayectoria en la aplicación de las más avanzadas prácticas de trasplantes de pelo, sino que se ha dedicado a investigar y transmitir sus conocimientos a nuevos talentos que forman parte de su equipo en las Clínicas Dr. Pelo, ubicadas en Badajoz, Madrid, Sevilla, Mérida, Albacete y Córdoba.

Repoblar paso a paso mediante una técnica innovadora El Dr. Afonso Junior ofrece una primera cita online gratuita para realizar un informe orientativo de cada caso. Posteriormente, en la consulta presencial, se aclararán todas las dudas y el tipo de tratamiento que el paciente necesita con la posibilidad de aplicar la Técnica Progresiva Capilar bajo el método FUE de extracción unitaria de folículos. Estos se insertan mediante la incisión realizada con el implanter, un dispositivo con forma de bolígrafo que asegura un procedimiento mínimamente invasivo y permite una recuperación rápida e indolora.

Cuando el paciente opta por realizarse el trasplante capilar de manera progresiva, tiene la opción de elegir cuántos folículos le serán implantados en cada sesión: 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 o 2.500. Además, acuerda con el médico especialista la duración de los intervalos entre cada cirugía, hasta completar la cantidad de unidades que serán colocadas donde necesite recuperar su cabello.

Elegir el trasplante en varias fases también representa la posibilidad de ver los progresos de manera paulatina, logrando un cambio más natural y amoldando el presupuesto a la comodidad del paciente. Esta técnica se realiza de manera ambulatoria, con anestesia local tumescente progresiva, en 2 etapas. La primera abarca la extracción de las unidades foliculares acordadas con incisiones que sanarán en un máximo de 48 horas. La segunda consiste en la implantación de cada unidad folicular en la zona despoblada.

Densidad y fuerza capilar mediante un método no invasivo La utilización del implanter no daña los folículos circundantes ni las venas, nervios o la producción de colágeno, elementos esenciales para garantizar el óptimo crecimiento de los folículos implantados. Al no usar pinzas para implantar, no se produce daño en la piel, razón por la cual el grado de supervivencia del folículo aumenta considerablemente.

La Técnica Progresiva Capilar aplicada por el Dr. Afonso Junior aporta densidad en zonas donde la alopecia había aparecido y permite cubrir cicatrices ocasionadas por otros tratamientos capilares invasivos.