La plataforma Eprox gana popularidad con sus promociones

Como toda la actividad en general, el comercio de proximidad se ha volcado al mundo digital en el último tiempo.

La plataforma Eprox, en este sentido, brinda un servicio que une a los negocios de cercanía para dar una oferta geolocalizada a los potenciales clientes. Cuando un consumidor ingresa al sitio, mediante su ubicación, se le ofrecen las promociones que mejor corresponden con su perfil.

Es así como la plataforma Eprox logra utilizar las promociones, que son una herramienta de comercialización que permite un incremento en las ventas y además mejoran la percepción positiva de una marca. La variedad de ofertas a muy buenos precios han logrado que la plataforma sea cada vez más popular.

Características y ventajas de la plataforma Eprox Eprox es una plataforma de venta online destinada a los comercios de proximidad, que pueden incorporar un nuevo canal de ventas en sintonía con los tiempos que corren. De la misma manera, se facilita la captación y fidelización de nuevos clientes, ya que la plataforma permite indexar las preferencias de los consumidores y ofrecer promociones según la ubicación.

No tiene sentido promocionar la venta de un producto local de una ciudad en otra, por lo que el algoritmo con el que funciona Eprox considera la ubicación geográfica para poder alcanzar más y mejores ventas. A su vez, la plataforma brinda una herramienta para que los pequeños comercios puedan competir con las grandes cadenas. Está destinado a todos los sectores: tecnología, hogar, librerías, moda, belleza y más.

Entre las ventajas de Eprox, se encuentra la de poder identificar fidedignamente las preferencias del consumidor. Promocionar un producto a alguien que realmente está interesado cuenta con muchas más posibilidades de venta. Por otra parte, la experiencia de venta que propone la plataforma Eprox es omnicanal. Es decir, que empieza en la tienda online, pero puede terminar en el comercio físico, ya que siempre se ofrece la opción de recogida en el local.

Los beneficios de las promociones personalizadas La posibilidad de enviar ofertas y promociones personalizadas a los clientes es un factor de incremento de las ventas. Por otra parte, hay campañas que se pueden integrar en las redes sociales de Eprox, lo que aumenta el volumen de difusión. La plataforma logra los mejores resultados al analizar los datos de miles de usuarios, tarea que es imposible realizar desde un pequeño comercio.

Así, las tiendas de proximidad integran un gran mercado local donde todas se benefician. El perfil de los usuarios se crea a partir de su ubicación, sus preferencias, los productos que le interesan y las compras que realiza.

Después, con toda esa información, es posible crear promociones direccionadas. No tiene sentido saturar a los usuarios con miles de ofertas. Seguramente la mayoría no les interesen y por el hartazgo acaben perdiéndose las que sí son compatibles con sus gustos. Dirigir las promociones a quienes tienen más posibilidades de aceptarlas mejora las ventas.

La plataforma Eprox ha logrado un crecimiento sostenido a partir de la variedad de promociones que pueden confeccionarse con los datos que recaba de sus usuarios, lo que genera más ventas para los comercios de proximidad que la utilizan como canal.

