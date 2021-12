Vanity Fit lanza la Certificación Oficial de Instructor Online Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las botas Aerower son un innovador calzado que se ha popularizado entre aquellas personas aficionadas al mundo del fitness, running y terapias de ejercicio físico de rebote debido a todas las propiedades saludables que ofrece su práctica.

Para aprovechar al máximo las ventajas de las Jumpers, las personas deben aprender la forma correcta de usarlas, razón por la cual necesitan un instructor que les oriente. En ese sentido, la empresa Vanity Fit ya ha lanzado su programa de formación y Certificación Oficial de Instructor Jumple. Se puede realizar de forma presencial u online.

Certificación Oficial Internacional para instructores en el uso de botas Aerower Cualquiera que disfrute de realizar ejercicios para mantenerse en forma y fortalecer su salud y quiera convertirse en un instructor profesional en el uso de Jumpers, ya puede hacerlo a través de la formación que ofrece Vanity Fit, impartida por Desiré Foncubierta, Master Trainer de Aerower Training Academy. Este programa de formación llamado Jumple by Aerower no solamente proporcionará las herramientas para incluir la experiencia del rebote a sus rutinas de ejercicio, sino que además podrán liderar sesiones de entrenamiento a otras personas para que también disfruten de los beneficios del rebote a través de las botas Aerower. La formación incluye una Certificación Oficial Internacional que acredita al instructor para impartir clases de entrenamiento en España y en cualquier otra parte de Europa.

Las inscripciones para los próximos cursos ya están disponibles en la web y están abiertas tanto a profesionales del ejercicio o de la salud como a estudiantes universitarios, fisioterapeutas, estudiantes de formación profesional, instructores de artes marciales, etc.

¿Cuáles son las ventajas de convertirse en entrenador de Aerower? Además de obtener la Certificación Oficial de la marca, hay otros beneficios que las personas podrán adquirir al hacerse trainers de Aerower. Por ejemplo, podrán llevar a cabo un entrenamiento seguro, divertido, dinámico, eficaz e integral capaz de ayudar a todo el cuerpo. Por medio de estos entrenamientos, sus estudiantes tonificarán sus músculos y encontrarán la motivación que necesitan para encaminarse a un estilo de vida más saludable. Además, todos los trainers contarán con descuentos exclusivos, promociones y acceso privilegiado a material didáctico y últimas tendencias en música y coreografía.

La Certificación Oficial que ha lanzado Vanity Fit otorga el título de Jumple Instructor by Aerower y capacita a los usuarios para dar sus clases utilizando las técnicas y el material adecuado, ofreciendo una oportunidad ideal a todos los que aman vivir una vida con salud y bienestar.

