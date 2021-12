Asesoría energética, la solución de Stinson Solar para incrementar la rentabilidad de las pymes Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Para las pymes, la optimización energética es un tema importante a tomar en cuenta, ya que no solamente optimiza el consumo, sino que también tiene un impacto significativo sobre su rentabilidad.

En este sentido, la asesoría energética juega un papel fundamental, ya que permite a los empresarios saber con precisión cuáles son los servicios que deben contratar según sus necesidades y su perfil de consumo.

Stinson es una compañía que lleva 12 años de experiencia ayudando a pymes en la optimización de facturas y consumo energético. Su asesoría especializada permite que puedan tener un suministro optimizado y una considerable reducción en sus facturas.

Asesoría energética especializada Un problema común en muchas pequeñas y medianas empresas de España es que tienen contratado un servicio energético superior al que realmente necesitan. Esto hace que terminen perdiendo dinero, pagando por una energía que no terminan consumiendo completamente. La razón principal por la que esto sucede con frecuencia es que muchas pymes optan por prescindir de la asesoría energética especializada.

Stinson propone una solución, brindándoles la posibilidad de contar con asesoría experta de parte de profesionales con más de 12 años de experiencia en el sector. El asesoramiento les ayuda para que contraten el mejor servicio energético, adaptado a sus necesidades reales de consumo. De esta forma, pueden mantener la operatividad normal de la empresa, pero pagando menos y sin desperdiciar energía.

Ventajas de contar con asesoramiento energético para optimizar costes y consumo La ventaja de la asesoría energética ofrecida por Stinson se centra principalmente en la división tarifaria, para que de esa forma el cliente tenga optimizado el suministro en cuanto a potencias contratadas. Otra de las ventajas del asesoramiento de Stinson es que se encargan de hacer un análisis cuidadoso y personalizado de la factura del cliente, para determinar cuáles son sus condiciones y las posibilidades disponibles para reducirla. Esto permite ver con más claridad los ajustes que deben hacerse en el servicio para que se obtenga justo el suministro que se necesita según el consumo. Por ejemplo, no es igual el consumo que tiene un restaurante -que suele concentrar su consumo durante el día- que el de una fábrica que esté activa las 24 horas del día. El proceso consiste únicamente en un cambio a nivel burocrático que no representa ningún coste adicional para el cliente.

Para que las pymes de hoy en día puedan sacar el máximo provecho de su consumo energético mientas ahorran en su factura y potencian su rentabilidad, la respuesta se encuentra en la asesoría energética. Stinson es la empresa que pone a disposición de ellas toda su experiencia y conocimiento en el sector, para asegurarles las mejores condiciones de ahorro en su factura.

