¿Hacia la abolición del papado católico?

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:43 h (CET) No soy profeta ni hijo de profeta, pero ¿Estamos en los Últimos Tiempos? Cristo nos dijo: “Vigilad y orad por que no sabéis ni el día ni la hora.” El día 4 de Abril de 2020, por mandato del Papa Francisco, se retiró del Anuario Pontificio la denominación de Vicario de Cristo, por ser un “título histórico”.

Hasta la fecha ese título de Vicario de Cristo, manifestaba que el Papa era el Cristo en la tierra, el Supremo Pastor de las ovejas. Esto supone que los fieles nos preguntemos si Francisco es el Papa o no; y surge otra inquietud más grave todavía ¿Quién es Cristo para el Papa Francisco?

La situación de la Iglesia Católica es más que alarmante, mundanizada y desacralizada. Fueron llevados ídolos de la Amazonía al Vaticano y fueron adorados y hasta se postraron de rodillas ante ellos, y ves perplejo como no se arrodillan ante el Santísimo Sacramento. Se habla de una Iglesia Universal, de la madre naturaleza,.

De la contaminación, de la obligación de vacunarse por el virus ideado y manipulado por el Nuevo Orden Mundial, para arruinar y someter a las naciones presionando a los ciudadanos para que vivan atemorizados para de esta manera someterlos mejor. Surgen muchos interrogantes en los católicos que vemos asombrados los acontecimientos que no solo suceden en el mundo, también en la Iglesia Católica. ¿Estamos en los Últimos Tiempos? "Vigilad y orad por que no sabéis ni el día ni la hora."

