Inmocat facilita la venta de grandes inmuebles a través de su cartera de inversores inmobiliarios Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 19:00 h (CET)

Vender grandes inmuebles a inversores inmobiliarios es una buena solución para aquellos propietarios que deseen vender su propiedad a un precio justo, en poco tiempo y con garantías.

En ese contexto, la empresa inmobiliaria Inmocat cuenta con una amplia cartera de inversores dispuestos a apostar capital en distintas propiedades de uso hotelero, sanitario, comercial, suelos para edificar e inmuebles particulares.

Inmocat cuenta con una gran cartera de inversores A la hora de vender un inmueble, los propietarios siempre pretenden encontrar aquel comprador que pague lo justo por la venta. Además, deben asegurarse de cumplir en todo momento con los requisitos que establece la ley para este tipo de transacciones. Estos factores lo convierten en un proceso bastante lento y complejo. Sin embargo, algunas agencias inmobiliarias ofrecen alternativas más eficientes de la mano de inversores inmobiliarios. Un ejemplo de ellas es Inmocat que, a pesar del contexto de crisis provocado por la pandemia, ha logrado cerrar grandes ventas de todo tipo a distintos inversores a lo largo de los últimos meses. Algunas de ellas son un hotel de 120 habitaciones y varios solares para la construcción de más de 200 viviendas en zonas del Maresme como Pineda de Mar, Calella y Arenys de Mar. También consiguió vender un centro geriátrico en Mataró a uno de sus grupos inversores, así como un edificio de 45 viviendas alquiladas en renta. En conjunto, la inversión de todas estas inversiones ha supuesto un valor de venta en transacciones inmobiliarias de 19 millones de euros, lo cual es una cantidad muy considerable teniendo en cuenta el contexto económico actual.

Una cobertura integral avalada por los clientes El éxito de todas estas ventas viene dada, en gran parte, por los valores de la empresa, la calidad de su servicio y los 25 años de experiencia con la que cuenta. Basados en esa buena reputación han desarrollado una serie de servicios adicionales para proponer una atención integral. La empresa no solo compra y vende inmuebles, sino que también se encarga de tasarlos al mejor precio del mercado y gestionar todo el papeleo para facilitar la negociación.

Si así lo requiere el cliente, la empresa coordina la visita de uno de sus expertos para valorar la casa. Igualmente, los propietarios tienen la alternativa de obtener una tasación de su propiedad vía online. Para los compradores, ofrece su calculadora de hipotecas, que les permite anticipar las condiciones crediticias que podrían obtener antes de ir al banco.

De esta forma, no solo los propietarios de grandes superficies pueden vender su inmueble con gran facilidad, sino que cualquier persona que posea un inmueble, sea cual sea su tamaño, puede aprovechar todas las ventajas de Inmocat. Gracias a esta compañía, tanto vendedores como inversores han logrado cerrar una transacción exitosa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.