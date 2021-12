Eprox permite convertir el comercio de proximidad online Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 18:06 h (CET)

No es extraño que los consumidores, cuando buscan algo por Google, añadan la frase “cerca de mí”, lo que aplica a artículos de todas las categorías. Además, desde el inicio de la pandemia el volumen del comercio online creció más de un 20% en todo el país.

En este contexto, los comercios de cercanía se vuelcan cada vez más en ofrecer sus productos por Internet.

A través de la plataforma Eprox, los pequeños y medianos comerciantes de proximidad encuentran un nuevo espacio de venta, así como la asesoría necesaria para incrementar su presencia online. La revolución digital ha llegado a todos los sectores de la economía y hoy los clientes buscan a su comercio de proximidad online.

¿Cuáles son las ventajas del comercio electrónico? Cada vez más, en la actualidad, los pequeños comercios apuestan por el e-commerce. El comercio de proximidad online no tiene ningún tipo de limitaciones de capacidad ni de horario, por lo que se ha consolidado como un nuevo canal de ingresos. Algunas tiendas incluso pueden ampliar su catálogo de manera digital, ya que no necesitan tener todo lo que ofrecen en stock. Cuando realizan una venta se comunican con el proveedor y satisfacen la demanda del cliente.

Ahora bien, el comercio online requiere de una operatoria que incluya, no solo una presentación atractiva de los productos, sino también la inclusión del servicio de entrega a domicilio. En este sentido, quienes operen con Eprox solo deben encargarse del embalaje, ya que la distribución queda a cargo de la plataforma.

Los comercios de proximidad ya conocen los gustos y preferencias de los clientes de su zona. Eso, sumado a la digitalización, le aporta valor. Hoy los minoristas de todos los sectores como moda, alimentación, artículos para el hogar o tecnología, pueden conformar un mercado local a través de Eprox, donde además encontrarán apoyo para implementar las últimas técnicas de marketing.

El servicio de Eprox potencia a los comercios de proximidad Para fortalecer al comercio de proximidad online, Eprox trabaja con un algoritmo que identifica las preferencias de los clientes y los cruza con los productos indicados. Por otra parte, la firma se encarga de llevar adelante la logística de la distribución de los artículos que se venden de forma segura y con la posibilidad de realizar un seguimiento constante.

Los minoristas locales que recurren a Eprox cuentan, además, con el apoyo constante de un asesor online, que se encuentra siempre a disposición. En el mundo actual es un error dejar de lado el canal de venta digital, ya que es una forma de venta y consumo en crecimiento, cuyo potencial aún no se ha expresado en su totalidad. Formar parte desde un principio puede redundar en ventajas competitivas a futuro.

Las pequeñas tiendas mediante el apoyo de la plataforma Eprox, se pueden convertir en comercios de proximidad online y dar un paso hacia el futuro de la venta de todo tipo de productos.

