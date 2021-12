La importancia de conseguir trasplantes capilares efecto natural, por Clínicas Dr. Pelo Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 18:03 h (CET)

La decisión de recuperar el cabello perdido debe ser orientada por médicos expertos en tricología que garanticen un resultado óptimo, como los del equipo de las Clínicas Dr. Pelo, liderado por el Dr. José Luis Afonso Junior. Este proceso permite a las personas rejuvenecer y ganar autoconfianza.

Estos especialistas realizan injertos capilares efecto natural para toda la vida, con la más avanzada tecnología y la experiencia necesarias para asegurar cirugías exitosas, indoloras y de muy rápida recuperación.

Para obtener el mejor resultado se debe contar con tecnología de vanguardia La primera sede de las Clínicas Dr. Pelo fue inaugurada en Badajoz en 2010. Hoy, la red está conformada por centros en Madrid, Sevilla, Mérida, Albacete y Córdoba. En cada una de sus clínicas, los pacientes cuentan con profesionales que aplican la técnica FUE (Folicullar Unit Extraction). Esta permite implantar cabello extraído de zonas genéticamente libres de alopecia del mismo paciente hacia los lugares donde se requiera repoblar con estos folículos.

La naturalidad que se obtiene con esta técnica, reconocida mundialmente como una de las más avanzadas, se debe a que plantea un diseño previo del área que recibirá los implantes mediante un acuerdo entre el médico tricólogo y el paciente. En este esquema, se define la densidad deseada, el ángulo de crecimiento de cada centímetro cuadrado a tratar y el grosor de los folículos, que pueden contener de 1 a 4 pelos por unidad.

Gracias a esta técnica, en la que se extraen los folículos con incisiones de menos de 1 mm, el médico también puede controlar la distancia entre cada uno de ellos al introducir los injertos con el implanter, una herramienta con forma de bolígrafo que asegura mucha precisión a la hora de colocar las unidades seleccionadas, de manera que el resultado sea idéntico al orden y la cantidad que se encontraba en la zona desierta.

Un proceso que garantiza una cicatrización rápida Al tratarse de un procedimiento indoloro y no invasivo, el trasplante capilar realizado en las Clínicas Dr. Pelo no requiere hospitalización y el paciente podrá reincorporarse a sus labores habituales casi inmediatamente después de la cirugía. En 8 meses se estima que el 80 % de los folículos haya crecido en óptimas condiciones. Los resultados al utilizar el método FUE son tan naturales que el paciente podrá llevar el cabello corto, incluso rapado, sin que se note cicatriz alguna.

Una primera cita online en las Clínicas Dr. Peloes el inicio del camino hacia el triunfo sobre la alopecia, con precios insuperables, incluso en cirugías para tapar cicatrices de procedimientos anteriores. El Dr. José Luis Afonso Junior y su equipo ponen a disposición de sus pacientes nacionales e internacionales atención personalizada en servicios capilares con resultados naturales, funcionales y permanentes.

