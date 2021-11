Recomendaciones para hacer un mantenimiento preventivo de la batería del coche, por Baterías.com Emprendedores de Hoy

Durante los meses más fríos del año, es cuando se hacen más evidentes los signos de agotamiento de una batería; especialmente si no se le ha realizado el mantenimiento adecuado. La batería es el elemento encargado de suministrar energía al coche y permite al motor funcionar correctamente.

Realizar un mantenimiento preventivo de la batería del coche ahora que llega el frío es crucial para evitar complicaciones en el momento de utilizar el automóvil. En este contexto, el equipo de baterias.com se ha especializado en este componente tan importante con el fin de ofrecer a sus clientes la mejor asesoría y productos de calidad que garanticen el buen funcionamiento de sus vehículos. Como expertos en la materia, proponen a sus clientes una serie de recomendaciones para conseguir que la batería del coche se mantenga en un estado óptimo.

¿Cómo realizar un mantenimiento preventivo a la batería del coche? Una de las principales razones por las que se dañan las baterías de los coches es porque se mantienen en estado de descarga. Cuando se descarga una batería por debajo de 12,4 V, se inicia un proceso de sulfatación que puede dañar este componente. Si la descarga es profunda y se mantiene durante un período de tiempo prolongado, se podría tratar de un daño irreversible. Por ello, el equipo de Baterías.com destaca la importancia de mantener siempre la batería del automóvil en un buen estado de carga.

Por otro lado, utilizar elementos del vehículo como pueden ser los intermitentes, las luces o la radio con el vehículo parado irá descargando poco a poco la batería. En este sentido, Baterías.com recomienda a sus clientes que siempre que sea posible, utilicen los diferentes elementos del vehículo cuando el coche esté en funcionamiento.

Cuando un conductor acostumbra a realizar con su coche trayectos cortos de forma continua, es posible que el alternador del vehículo no pueda compensar la descarga que produce el arranque y consecuentemente, la batería se quede un poco más descargada de lo que estaba inicialmente. La solución que propone el equipo de Baterías.com es cargar periódicamente la batería o realizar algún trayecto largo de vez en cuando.

Algunos consejos a tener en cuenta En lo que refiere al estado de la batería de un coche, ocupa un papel muy importante el alternador del vehículo, el elemento que se encarga de mantener en carga la batería. Si el alternador del vehículo está estropeado, la batería del coche se irá descargando poco a poco. En los automóviles convencionales, se puede comprobar si el alternador funciona realizando mediciones con un voltímetro con el vehículo arrancado. Idealmente, el voltaje debería estar en torno a los 14 V, por lo tanto, si está muy por debajo de esta cifra, es probable que el alternador esté dañado.

Otro aspecto que puede dañar el estado de la batería son los consumos latentes que pueden existir en algunos vehículos. En estos casos, lo que recomiendan desde Baterías.com es llevar el vehículo a un buen mecánico especializado en electricidad del automóvil.

Cualquier persona que tenga dudas respecto al estado de la batería de su coche puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Baterías.com, un equipo formado por profesionales con años de experiencia en el sector que se encargarán de proporcionar una solución definitiva al propietario de un vehículo que esté teniendo problemas con su batería.

Por último, ponen un ejemplo gráfico con la batería más vendida del mercado: la batería varta e11. Si se realizan las indicaciones aquí enumeradas, es una batería que podría durar unos 6 o 7 años en condiciones óptimas de funcionamiento. Sin embargo, si no se realiza un mantenimiento adecuado, la vida útil de la batería podría situarse incluso por debajo de los dos años de garantía del producto, con el inconveniente de que los fabricantes no admiten como defecto de fabricación muchos de los problemas aquí enumerados.

