¿Cómo afectan los traumas a las personas? Miriam Pascual

martes, 30 de noviembre de 2021, 18:00 h (CET)

A menudo, las personas sienten una emoción negativa e intensa al recordar un momento determinado de su vida. Muchas de ellas, sin saberlo, podrían estar enfrentándose a un trauma.

El origen de este tipo de herida emocional es muy frecuente en las primeras etapas de la vida. Sin embargo, en caso de no tratarla, se puede arrastrar durante toda la edad adulta. Por lo tanto, la mejor alternativa es sanarla cuanto antes con la ayuda de expertos como Miriam Pascual. Esta experta en terapia emocional cuenta con las herramientas necesarias para ayudar a sus pacientes a superar un trauma.

El origen de los traumas Los orígenes de los traumas pueden ser muy variados: desde vivir un abuso sexual hasta presenciar acontecimientos de violencia o conflictos. Sin embargo, todos comparten el hecho de ser situaciones fuertes que generan miedo o mucho estrés a la persona, la cual se ve incapaz de enfrentarse a ellas. En ese contexto, tal y como explica Miriam, la mente reacciona modificando la química del cerebro. Esto hace que el comportamiento del paciente se transforme. Por este motivo, en ocasiones las personas reaccionan de una forma desproporcionada ante determinadas situaciones.

Los niños y los adolescentes son más propensos a vivir experiencias que les puedan llegar a traumatizar, ya que todavía no cuentan con las herramientas necesarias para relativizar los hechos. Por este motivo, gran parte de la sociedad cuenta con traumas infantiles o adolescentes que desarrollaron durante sus primeras etapas de vida y que en la edad adulta todavía no han superado.

Superar los traumas con terapia emocional para alcanzar el bienestar Los traumas son “recuerdos en los que hay anclada una emoción negativa e intensa”, asegura Miriam Pascual. Esta particularidad hace que la persona que tenga un trauma reviva las mismas sensaciones cada vez que recuerda el momento traumático, lo cual dificulta mucho al paciente el alcance del bienestar. A pesar de que la mayoría de afectados dan por hecho que tienen el trauma superado, en muchas ocasiones no es así, sobre todo en aquellos casos más graves. Para superarlo, es necesario acudir a terapia emocional de la mano de profesionales.

Miriam Pascual, experta en coaching emocional, ofrece todo tipo de terapias diseñadas para ayudar a superar los traumas. Una de ellas es la programación neurolingüística o PNL, la cual permite desasociar las emociones negativas del recuerdo y reinterpretarlo de otra forma. A través de este método, es posible hacer desaparecer el trauma.

La salud mental es imprescindible para alcanzar el bienestar, por lo que acudir a profesionales que ayuden a acabar con todo aquello que dificulte esa estabilidad es lo más recomendado para poder empezar a vivir en paz con uno mismo y ser feliz.

