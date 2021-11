X Control Mental, la novela de misterio escrita por Germán Salazar, todo un éxito de ventas en Amazon España y Kindle Emprendedores de Hoy

Germán Salazar se ha consolidado como uno de los escritores de narrativa negra referentes en España, tras posicionar su segunda novela de misterio X Control Mental como uno de los libros más vendidos en Amazon. Tras haber sido publicada, la obra solo ha necesitado unos pocos días para lograr colarse en el primer puesto entre las novedades de su categoría, convirtiéndose así en un best seller.

Salazar es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Su pasión por la historia y el misterio le han permitido escribir una bilogía llena de acción y suspense, de la cual afirma sentirse plenamente orgulloso y satisfecho.

X Control Mental, un libro posicionado entre los primeros lugares de ventas de Amazon España y Kindle X Control Mental es la segunda parte de Código Once: La conjura de la libertad, el primer libro de Germán Salazar, que consiguió ser una de las obras más vendidas en Amazon y Kindle durante los meses de su lanzamiento en 2020. A través de este nuevo relato, el autor le da secuencia a los mismos personajes que aparecían en Código Once, pero a través de una historia diferente que combina suspense, misterio, romance y acción.

La obra tiene como protagonista al periodista Tan Archer, quien en esta historia vuelve a luchar contra la conspiración e intenta resolver y armar las piezas de un macabro crimen perpetrado en la catedral de Valencia. Durante la búsqueda del culpable, el investigador deberá esquivar a sus enemigos para resolver el misterio, topándose con acontecimientos insólitos que le desvelarán algo importante. También estará envuelto en un triángulo amoroso con una vieja amiga que podría complicarle su relación sentimental actual.

X Control Mental consta de 550 páginas de texto que prometen enganchar a los lectores de principio a fin. En esta obra, Salazar muestra su visión distópica sobre el mundo y analiza la defensa de las libertades de los ciudadanos a través de una óptica tecnológica, algo que le tomó al autor cuatro meses de trabajo. El prólogo está escrito por Javier Botía, Campeón Mundial de Mentalismo. La bilogía de novelas de suspense del autor está disponible en Amazon y en Kindle.

El autor: Germán Salazar Germán Salazar, con miles de seguidores en su cuenta de Instagram (@j.germansalazar), es un escritor español que ha consolidado una carrera sólida en el mundo literario en muy poco tiempo. A lo largo de su trayectoria, ha redactado una amplia variedad de artículos en prensa y también ha colaborado con múltiples proyectos de radio y televisión.

Durante la pandemia, el autor aprovechó al máximo el tiempo de confinamiento para desarrollar toda su imaginación creando su primera obra literaria llamada Código Once y, tras el éxito obtenido, continúa la historia de los personajes con X Control Mental.

La pasión de Germán por escribir textos que atrapen la mirada de los lectores no para. Actualmente, el autor está escribiendo su tercera novela, que tratará sobre la historia real de Joaquín José Martínez, quien cumple 20 años de haber salido del Corredor de la Muerte de Estados Unidos. Una nueva obra que promete convertirse en el nuevo éxito de ventas del autor.

