Landfillsolutions considera que España está muy lejos de ser una potencia "verde" y sostenible Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 17:17 h (CET) España es el quinto país de la Unión Europea que más residuos per cápita deposita en sus vertederos Estando muy frescos los rescoldos de la recién finalizada cumbre del cambio climático en Glasgow COP26 se puede decir que ha habido muy buenas intenciones pero con escasos resultados. “Las enormes diferencias en la forma de atacar el problema que tienen entre sí los países desarrollados y los que están ello, se han hecho notar”, explica el CEO de Landfillsolutions, Daniel Anka. Ha habido voces altisonantes que han llegado a decir que “sin unas medidas claras no se llegará a reducir el aumento posible de la temperatura global en 1,5°”, un incremento que sería muy dañino para las economías más desfavorecidas.

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea ha llegado a decir “por Dios, no maten el momento”, en un intento angustiado de que los países más desarrollados pongan los medios para solucionar las posibles pérdidas y daños que el cambio climático ocasionará. Sin embargo, no se vislumbra una solución compatible con todas las necesidades.

En este controvertido intercambio de pareceres en relación al acuerdo final, ya ha habido numerosos países africanos que han levantado su voz solicitando esa ayuda tan necesaria, para evitar que sean golpeados con los dañinos efectos de los previsibles cambios climáticos.

Durante estas conversaciones se ha hecho patente cómo está diluido “el veto a los combustibles fósiles” y, en este ambiente de negociaciones de la cumbre del clima, se ve lejos el fin de los combustibles fósiles: gas, carbón y petróleo, con su correspondiente carga de gran producción de gases de efecto invernadero. En alguno de los textos se exhorta a las partes a acelerar el desarrollo: despliegue y difusión de tecnologías y adopción de políticas para hacer que la transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones sea posible, incluso aumentando rápidamente la generación de energía limpia. En este sentido la ministra para la transición ecológica del gobierno de España, Teresa Rivera, “lamenta que el último borrador del acuerdo rebaje la ambición sobre el fin del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles”.

Algunos países como Francia abogan ante la idea de reducción de los combustibles fósiles por dirigirse hacia la energía nuclear. Por otra parte, Alemania está comprometida en la desconexión progresiva de sus reactores nucleares.

Mientras todo este maremágnum se desarrolla, salta la noticia de que durante la realización de esta cumbre, la agencia espacial europea ESA, en el trabajo rutinario de sus satélites, ha detectado enormes columnas de metano que proceden del centro de España. El documento habla de cantidades que rondan los 8.800 kilos/hora que escapan de los vertederos, siendo en este caso la mayor emisión de este gas de efecto invernadero detectada en toda Europa.

Este gas metano es el responsable de más de un tercio del forzamiento del cambio climático, mucho más dañino que otras emisiones como las de dióxido de carbono CO2 y responsable de un potencial de calentamiento global 21 veces mayor que el CO2. “Nuestro país, comenta el CEO de Landfillsoltions, según el Ministerio de transición ecológica, genera 20 millones de toneladas anuales de residuos, de los cuales más de la mitad acaban en los vertederos. España es el quinto país de la Unión Europea que más residuos per cápita deposita en sus vertederos y el que más vierte en términos absolutos. Ante esta situación de nuestros vertederos presentamos desde nuestra empresa ,una propuesta de solución que es la minería de vertederos, o lo que es lo mismo, tratar esas grandes masas de residuos para que mediante su termo descomposición, hacerlas desaparecer produciendo energía limpia, evitando así las emisiones en tales volúmenes que nos hacen ser en Europa el país que encabeza el ranking de mayor producción".

Se espera que este aviso que ha dado la agencia espacial europea ESA, conciencie las políticas medioambientales para intentar atajar este problema y reducir ese peligro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.