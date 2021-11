¿Cómo impulsar la transformación digital de las PYMES a través de la inteligencia artificial aplicada? Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 17:17 h (CET) - La Cámara de Comercio de Granada ha puesto en marcha un programa para impulsar la transformación digital de las pymes. - La consultora tecnológica Kabel impartirá una formación el 1 de diciembre para enseñar a las pymes cómo sacar partido a la inteligencia artificial aplicada. - Tomás González, director de estrategia de Kabel: "Estamos viendo empresas que a través de innovación basada en IA están consiguiendo crecimientos exponenciales y mejorando significativamente sus resultados operativos" La Cámara de Comercio de Granada, en colaboración con Red.es y la Cámara de Comercio de España, ha puesto en marcha el Programa Oficinas Acelera Pyme con el objetivo de impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores mediante la adopción de una cultura, uso y aprovechamiento permanente de las tecnologías en sus estrategias empresariales.

Desde Kabel busca aportar su conocimiento y experiencia en el sector tecnológico aplicado a la industria, por eso el próximo 1 de diciembre, de 9:30 a 11:00 horas, Francisco Rojo, Strategic Account Manager en Kabel, Ronny Conde Director de Inteligencia Artificial Aplicada y Tomás González, Director de Estrategia en Kabel, impartirán una sesión introductoria sobre Inteligencia Artificial Aplicada en el marco de este programa para pymes.

Para Tomás González, “este tipo de formaciones son necesarias, ya que permiten acercar la inteligencia artificial (IA) al motor del tejido empresarial español. Una serie de olas tecnológicas están transformando sectores y mercados. La inteligencia artificial es una de esas tecnologías y en ciertos ámbitos se piensa que su uso está restringido a grandes empresas, bien por el volumen de inversión que requieren o por el conocimiento y complejidad necesarios”.

Por otro lado, el Director de Estrategia de Kabel asegura que “este pensamiento dista bastante de la realidad actual. Buena parte de la IA es ya, de hecho, muy accesible a pequeñas y medianas empresas debido a la irrupción del cloud, que ha reducido y democratizado el uso de la misma. Esto otorga precisamente a las pymes una oportunidad para competir con los más grandes. Estamos viendo empresas que a través de innovación basada en IA están consiguiendo crecimientos exponenciales y mejorando significativamente sus resultados operativos. Precisamente esa oportunidad es lo que queremos mostrar, exponiendo casos de uso y aplicaciones prácticas de la IA y nuestras recomendaciones para su adopción”.

En esta sesión, titulada “Introducción a la Inteligencia Artificial Aplicada, ayudando a entender su impacto en los negocios”, se hará hincapié en los servicios cognitivos, que son los que están democratizando y desmonetizando el uso de la inteligencia artificial. Gracias a esto, el precio es más asequible para las pymes, que ya no precisan de grandes inversiones para desarrollar aplicaciones y servicios con inteligencia artificial. Esto elimina ciertas barreras de entrada muy interesantes para que las pymes compitan mejor.

Los puntos que se tratarán serán los siguientes:

- Algunos conceptos de Inteligencia necesarios para el negocio

- ¿Por qué las pymes pueden acceder ahora a la IA? Recursos disponibles de IA para pymes

- Algunos Casos de Uso para pymes

- Ejemplos de aplicación

- Metodología de trabajo propuesta

- Siguientes pasos recomendados

La sesión podrá seguirse tanto de manera online como asistir de manera presencial. Solo es necesario registrarse gratuitamente en el siguiente enlace:

https://acelerapyme.camaragranada.org/jornadas/estrategia-de-inteligencia-artificial- para-pymes-1634200526

La Cámara de Comercio de Granada alberga una OFICINA ACELERA PYME para apoyar la activación y dinamización el tejido empresarial de la provincia a través de la Digitalización como medida clave en la lucha contra el impacto económico de la COVID-19.

SOBRE KABEL

Kabel Impulsa la transformación de los negocios a través de la tecnología. Acompaña clientes ofreciéndo servicios de consultoría y asesoramiento a través de soluciones innovadoras centradas en maximizar el valor de los datos, la automatización de los procesos, la productividad del empleado y la modernización tecnológica. Soluciones que les generan una ventaja competitiva. Kabel nació en el año 1995 con la vocación de ser el socio tecnológico de sus clientes, desarrollando software e infraestructuras IT y prestando servicios de consultoría en el ámbito de las tecnologías de la información. Desde 2012 es primer partner español por competencias de Microsoft. Desde 2019 tiene la Certificación a nivel mundial como Partner de Realidad Mixta de Microsoft y en 2020 fue partner del Año de IA de Microsoft en España. Es además partner Certificado de otras compañías como Databricks, Snowflake o Anjana.

Kabel tiene su sede en Madrid y oficina en A Coruña.

www.kabel.es

