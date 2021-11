Technology Talent Report - Fintech, Banking & Insurance Webinar Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 17:21 h (CET) Networkers Technology, con el apoyo de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED), desvelan cómo la demanda de Talento Tecnológico está configurando la fuerza profesional del futuro en España “Iberia se enfrenta a una demanda explosiva de especialistas en Ciencia de Datos y Habilidades Analíticas y, para seguir siendo relevantes en el mercado laboral, las empresas tienen que ofrecer salarios competitivos”, comenta el especialista en reclutamiento de Fintech, Banca y Seguros, Rui Ferreira, a través de la información recopilada por el equipo de Networkers Technology Iberia.

Por este motivo, Networkers Technology Iberia, en colaboración con FIFED (Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital), presenta esta información crucial, junto con más cuestiones sobre las prácticas de contratación españolas durante el último año, y cómo estos datos pueden influir en la fuerza de talento del futuro.

El 16 de diciembre, Networkers Technology ofrecerá un webinar especializado seguido de una mesa redonda con expertos del sector financiero como son Raquel Berganza Velasco, Subdirectora de Personas y Organización en Mapfre, Ángel Cárdenas Illana, Talent & Development de RSI (Rural Servicios Informáticos) y Leonor Tomaz Belchior, Head of HR Iberia para Aquila Capital.

Con datos y observaciones de una gran relevancia sobre el sector, incluso profundizando en perfiles y salarios, este evento ofrece a las empresas la oportunidad de estar mejor informados de cara a tomar sus decisiones de contratación a medida que se acerca el 2022.

Rui Ferreira afirma "La visión única que los reclutadores tenemos sobre la demanda de la industria y las tendencias de los perfiles son de un alto valor para los profesionales de RRHH y los gerentes de contratación en la industria de Fintech, Banca y Seguros en España.

Queremos hacer que esta información sea accesible para los gerentes de Recursos Humanos y Contratación, simplemente porque tiene el potencial de moldear las prácticas de 2022 de manera muy significativa.

Tenemos un acceso sin precedentes tanto a las empresas como a los candidatos y podemos extraer datos significativos de ambas partes para ayudar a las empresas a seguir siendo competitivas, lo cual es crucial para sobrevivir a la recesión económica provocada por la COVID-19".

Rui señala también "Si bien la Ciencia del Dato ha sido reconocida durante mucho tiempo como una de las carreras con mejores condiciones salariales, las empresas se pueden sorprender al conocer cuán drásticamente ha aumentado su demanda. Solo en el sector bancario y asegurador español, los candidatos que cambiaron de trabajo aumentaron sus salarios en más de un 40% de media en 2020.

Las habilidades de Data Science y Analytics han sido relevantes para desbloquear el potencial de ciertos profesionales y esto ha resultado fundamental para las empresas, a medida que se adaptan a un nuevo sentido de la normalidad.

Esto es lo que nuestros conocimientos pueden hacer, impulsar una conciencia del movimiento en la industria para que las empresas permanezcan al tanto de estos cambios".

Por otra parte, el informe explora el claro aumento de la demanda de perfiles de Pago Electrónico, así como la demanda sostenida de personas con 3-5 años de experiencia en funciones de Arquitectura de Software, principalmente en tecnologías Java y Python.

Se puede encontrar la lista completa de ponentes y registrarse para participar en el seminario de forma online y gratuita siguiendo este enlace en el navegador o a través de LinkedIn con este enlace. El webinar tendrá lugar el 16 de diciembre a las 17:00 horas. (Para obtener más información sobre Networkers Technology, visite su sitio www.networkerstechnology.com, o póngase en contacto con iberia@networkerstechnology.com.)

Networkers Technology, parte del Grupo Gattaca, es una Consultora de Reclutamiento global de Tecnologías de la Información que ayuda a unir a las empresas contratantes con aquellos profesionales que lo demanden. A través de sus 14 oficinas que abarcan cuatro continentes, son capaces de reclutar en más de 130 países. Desde 2015, desde las oficinas en España han estado adquiriendo talento tecnológico crucial para los sectores Fintech, Banca y Seguros, para toda Iberia y en otros países. Colaboran con algunas de las entidades financieras más importantes de España y del mundo, siendo expertos en la búsqueda de Talento "data-driven" con especialidades técnicas.

Constituida en 2016, la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED) es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para difundir el conocimiento sobre el sector y acercar la cultura financiera a la ciudadanía a través de la realización de estudios y la organización de seminarios de formación y eventos, al tiempo que fomenta la cooperación entre instituciones públicas y privadas para el desarrollo de políticas que faciliten la innovación y el avance de la economía.

Con el fin último de aportar valor tangible al ámbito de la economía digital y, en concreto, al sector Fintech, no solo actúa como observatorio de los cambios socioeconómicos que conlleva la innovación tecnológica. Además, aporta la visión proyectiva de los expertos, instituciones y empresas que la fundamentan a través de sus tres consejos, el Asesor Profesional, el Académico y el Internacional, compuestos por investigadores y académicos de reconocido prestigio, así como por profesionales destacados en los ámbitos económico-financiero, jurídico y tecnológico, vinculados a entidades financieras, aseguradoras y de telecomunicaciones.

