La patología de suelo pélvico supone un 30 % de la cirugía ginecológica en España

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), hasta el 11,8 % de las mujeres será intervenida por prolapso genital, o deterioro del suelo pélvico, a lo largo de su vida. El Hospital Vithas Madrid Aravaca renueva su Unidad de Ginecología y Obstetricia con un equipo 'superespecializado' que integra cerca de 20 profesionales, coordinados por el doctor José María Rodríguez Según datos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)[1], la patología de suelo pélvico, que engloba síntomas como la incontinencia urinaria y fecal, el dolor perineal o las disfunciones sexuales, entre otros, supone un 30 % del total de cirugías ginecológicas que se realizan en España. Además, apunta a que hasta el 11,8 % de las mujeres será intervenida por prolapso genital -el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos como consecuencia del fallo de sus elementos de soporte y sostén- a lo largo de su vida.

Precisamente, la patología de suelo pélvico es una de las grandes especialidades que trata la nueva Unidad de Ginecología y Obstetricia que recientemente se ha incorporado al Hospital Vithas Madrid Aravaca. El doctor José María Rodríguez, ginecólogo con amplia experiencia y de reconocido prestigio, es el nuevo jefe de un servicio que integran cerca de 20 especialistas en distintas áreas. “Es muy difícil encontrar una unidad de suelo pélvico de tanto nivel en la medicina privada en la Comunidad de Madrid”, asegura el experto.

Tal y como explica, en el deterioro del suelo pélvico influye “la transformación que sufre esa zona durante el desarrollo del embarazo y, de manera decisiva, en el parto, debido a la distensión de las estructuras anatómicas de la pelvis”. Dentro de las patologías de suelo pélvico que trata esta nueva unidad, destaca el estudio y tratamiento de la incontinencia urinaria. En cuanto a las técnicas quirúrgicas que utilizan los profesionales, tanto la cirugía por vía vaginal como la laparoscópica, indica el doctor Rodríguez, “se pueden realizar en régimen ambulatorio o con alta precoz”. Además, ambos procedimientos “ofrecen una baja tasa de complicaciones y permiten no solo una rápida recuperación de la paciente, sino también de las actividades habituales de su vida”.

Un equipo de profesionales superespecializados

Otras de las especialidades que integra este nuevo equipo de Vithas Madrid Aravaca son las de oncología ginecológica, con las últimas innovaciones en ganglio centinela y laparoscopia, y con el dominio de técnicas como la cirugía mediante robot quirúrgico Da Vinci. También destaca el área de endometriosis, con la participación multidisciplinar de diferentes especialidades, como los servicios de cirugía general, urología, unidad del dolor y rehabilitación. Por su parte, “la importancia de la unidad especializada de miomas radica en su alta frecuencia en la población general”, detalla el doctor Rodríguez.

Además, otra de las áreas de especialización de este servicio es la llamada Unidad de Madurez de la Mujer, en la que “se articulan, entre otros, el diagnóstico y tratamiento de aquellas pacientes que precisan apoyo por su falta de hormonas en la menopausia o perimenopausia, así como la estética íntima y facial”. La Unidad de Consejo Anticonceptivo, apunta el doctor Rodríguez, ha sido creada “para informar, asesorar y tratar la anticoncepción desde una perspectiva global, según las diferentes edades de la mujer”. En el ámbito de la obstetricia, destaca la Unidad de Parto de Baja Intervención, en la que “se favorece el proceso de parto fisiológico con el mínimo intervencionismo, garantizando al máximo la seguridad de madre e hijo”.

Según el nuevo responsable de ginecología y obstetricia de Vithas Madrid Aravaca, la finalidad de desarrollar estas subespecialidades es “alcanzar el máximo nivel dentro del diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías complejas que, habitualmente, un ginecólogo no especializado no abordaría de un modo completamente adecuado”. Además, apunta a que “este servicio es puntero y líder en el sector porque se encuentra en un hospital privado y, al frente de cada unidad, no solo hay 'superespecialistas' con muchos años de experiencia en sus respectivos campos, sino que proceden de los mejores hospitales de la sanidad pública”.

[1] ‘Prolapso de los órganos pélvicos’. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). https://bit.ly/3kz6gPe