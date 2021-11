La Clínica de Medicina Estética Aguilar Rosell apuesta por la normalización de la medicina estética Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 16:57 h (CET) La Clínica Aguilar Rosell está formada por un equipo altamente cualificado con formación continua y unas instalaciones y equipos tecnológicos de última generación, dirigidos por la doctora María del Pilar Aguilar Rosell La Clínica de Medicina Estética en Torremolinos, Aguilar Rosell, con más de 2 décadas de trayectoria está formada por un equipo altamente cualificado con formación continua y unas instalaciones y equipos tecnológicos de última generación, dirigidos por la doctora María del Pilar Aguilar Rosell, Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada.

Con un trato directo y sincero donde la salud de sus pacientes es lo más importante, persiguen siempre resultados naturales. Quieren ser la apuesta de todos para sentirte siempre joven, fuerte, ser los profesionales de confianza que cuidan del cuerpo de sus pacientes. Una clínica que se preocupa por los detalles, buscando siempre la naturalidad y la elegancia en los resultados, priorizando la salud.

Entre sus especialidades destaca la Medicina Estética Facial, con tratamientos con ácido hialurónico, hilos tensores, botox, mesoterapia, etc. y la Medicina Estética Corporal, donde destacan la carboxiterapia y las ondas de choque. Pero además ofrecen dietas de control de peso personalizadas, tratamientos de podología, fisioterapia y cirugía mayor o menor.

Comprometidos con SEME

Por esta serie de principios, están comprometidos con SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) y con su política de no realizar nunca tratamientos de medicina estética general en menores de 18 años, a menos que exista algún problema de salud que lo recomiende.

La Sociedad Española de Medicina Estética es una organización científica decana en su sector y sin ánimo de lucro, fundada en el año 1984, que cuenta con más de 1500 médicos asociados en todo el territorio nacional. La institución ha sido oficialmente reconocida por la Unión Internacional de Medicina Estética (UIME) y como tal constituye la única organización española de esta área médica integrada en organizaciones europeas e internacionales.

El principal objetivo de SEME es garantizar a todos los ciudadanos una Medicina Estética segura, científica y eficaz, para ello fomenta la formación universitaria y reglada para los profesionales que la desempeñan, teniendo en cuenta que la Medicina Estética, no incluye a la Cirugía Estética o Plástica.

Además, la SEME mantiene contactos con la Administración (gobierno nacional y comunidades autónomas) y los órganos de representación profesional para colaborar en la regularización de esta área de dedicación médica, luchar contra el intrusismo y velar por un adecuado control e inspección de los centros sanitarios que ofrecen estos tratamientos.

Belleza Dinámica

Igualmente, La Clínica Aguilar Rosell, simpatiza con Teoxane, y su campaña de Belleza Dinámica que lucha por un nuevo modelo de belleza. Una belleza libre de juicios y natural, que solo puede ofrecer la medicina estética. Su filosofía radica en poner en práctica una disciplina que pretende cuidar de sus pacientes, sin transformarlos, que lucha por hacerlos sentir bien y acompañarlos en todas las fases de su proceso de envejecimiento. De aquí el nombre elegido para esta campaña de concienciación, Belleza Dinámica.

Teoxane es un laboratorio especializado en el diseño y la fabricación de rellenos dérmicos, a base de ácido hialurónico.

La Clínica Aguilar Rosell mantiene un compromiso con la innovación, la calidad de los productos utilizados y el cuidado de los pacientes.

El presente de la medicina estética

La medicina estética es un sector al alza. Esto se puede ver reflejado en todos los estudios de mercado y se oye hablar de tratamientos cada vez más en boca de familiares, compañeros de trabajo y amigos. Desde la Clínica Aguilar Rosell se quiere romper el tabú de la medicina estética.

La alta especialización de los doctores de la Medicina Estética junto con los últimos descubrimientos en anatomía facial de la última década, han llevado a que la medicina estética se haya transformado, convirtiéndose en un fenómeno internacional.

Hace unas décadas se podía hablar de una medicina reparadora. En la actualidad sin embargo, los doctores de medicina estética conocen la anatomía facial y realizan diagnósticos a medida del paciente. Tienen claro que su misión es mantener la belleza innata y prevenir los signos de la edad.

La medicina estética que se aplica en la Clínica Aguilar Rosell, es una medicina estética que acompaña a sus clientes a lo largo de su vida y que se adapta a sus necesidades en cada momento. Es una medicina estética que cuida. Una medicina estética dinámica.

Clínica Aguilar Rosell

Avda. Carlota Alessandri, 99. Local 2-3.

29620 Torremolinos, Málaga

https://www.clinicaguilarosell.es/

info@clinicaguilarosell.es

Tlf.: 952 370 616

