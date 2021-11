Libertex lanza un nuevo tipo de cuenta para inversores comprometidos: conocer Libertex Invest Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 15:28 h (CET) Libertex Invest es un tipo de cuenta completamente nuevo, que se ofrece en la plataforma de operaciones Libertex, galardonada con múltiples premios, diseñada especialmente para inversores El número de nuevos participantes en el mercado de valores está aumentando, pero en lugar de apuntar a resultados a corto plazo, la nueva generación de traders del mercado está más interesada en el crecimiento de capital a largo plazo y con bajo riesgo. Libertex, una firma internacional líder, que ofrece CFD negociables desde hace más de 25 años, está lanzando un nuevo tipo de cuenta, adaptada específicamente a las necesidades de los inversores de hoy.

Libertex Invest tiene como objetivo proporcionar a los inversores condiciones incomparables, que ofrecen una ventaja para la actividad conservadora pero constante en los mercados financieros, proporcionando una gama de beneficios frente al enfoque de 'talla única' que todavía domina la industria del trading online, en general.

¿Qué es Libertex Invest?

Libertex Invest es un tipo de cuenta completamente nuevo, que se ofrece en la plataforma de operaciones Libertex, galardonada con múltiples premios y diseñado especialmente para inversores. A diferencia de las cuentas comerciales estándar de Libertex, esta nueva opción está dirigida a personas que buscan realizar compras regulares de acciones durante un período prolongado, con el fin de construir y mantener una cartera a largo plazo.

La principal ventaja es que los clientes de Libertex Invest no tendrán comisiones o tasas de gestión de cuenta que disminuyan sus ganancias o dividendos potenciales, lo que significa que pueden reinvertirlos en lugar de tener que entregar ese importe a su bróker.

¿En qué se diferencia Libertex Invest de una cuenta de trading con CFD estándar de Libertex?

Obviamente, la mayor diferencia es el hecho de que no haya comisiones en ninguna operación.

Ventajas reales para inversores reales

Gracias a Libertex, los días en que el ahorrador responsable era castigado con comisiones altas y tasas por inactividad, se acabaron. Con una cuenta Libertex Invest no tiene que pagar grandes cantidades a su bróker. Es posible invertir la suma que se desee cada mes como Libertex Invest ofrece únicamente acciones sin multiplicador, se puede ejercer un control mucho más exhaustivo sobre su riesgo. Así es como debería funcionar siempre la gestión de riesgos: fácil, rápida y gratuita.

Además de ofrecer una cuenta sin tasas ni comisiones ocultas, Libertex Invest garantiza operaciones sin SWAP, ajustes de márgenes u órdenes Stop Out, que puedan llevarse todas las ganancias. De hecho, los dividendos serán abonados directamente en el saldo de la cuenta de trading sin retraso, de forma que solo el inversor pueda decidir qué hacer con estos fondos.

Marios Chailis, director de marketing de Libertex, ha comentado: 'Nos complace presentar nuestro nuevo producto de inversión, Libertex Invest, que ofrece condiciones de trading sumamente atractivas para operar con acciones de firmas mundiales, disponibles para su compra y venta desde 10 dólares. Lo mejor de todo es que Libertex Invest está disponible a través de la misma plataforma intuitiva y extremadamente fácil de usar que nuestros fieles clientes ya conocen y aprecian'.

Libertex Invest permite comprar acciones de las principales empresas como Google, Apple, Tesla y otras, a conveniencia del inversor. Esta completa gama de acciones abarca los sectores de tecnología, automotriz, industrial, salud, entretenimiento, cannabis medicinal y alimentos, entre otros, lo cual permite crear una cartera de inversiones diversa, que minimiza el riesgo. Tanto para los inversores habituales, como para los que invierten por primera vez, Libertex Invest supone una oportunidad para operar sin pagar comisiones. Según los expertos, es más prudente mantener inversiones en una cartera estable y de menor riesgo y, además, tener en cuenta que es fundamental aprovechar el momento y actuar con rapidez en este tipo de inversiones.

Tal y como aconsejarían los traders más conservadores, es más inteligente guardar parte de las inversiones en una cartera estable, con un bajo nivel de riesgo e, incluso, más importante es recordar que 'cuando parece que el mejor momento para invertir en este tipo de compañías era ayer, el segundo mejor momento para hacerlo es AHORA'.

Registrar una cuenta de Libertex Invest es sencillo, en https://libertex.com/es/invest/, para obtener más por el dinero e invertir en acciones sin comisiones.

Limitaciones jurisdiccionales: Libertex Invest solo está disponible en países del EEE.

El valor de la inversión en acciones puede subir o bajar, por lo que es posible que recupere menos de lo que invirtió. El rendimiento pasado no es garantía de los resultados futuros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.