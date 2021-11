¿Qué es un despido improcedente?, por GestionamosTUDespido.es Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 15:46 h (CET)

Como norma general, la comunicación del despido debe hacerse a través de un documento escrito en el que se informan las causas y los términos del cese laboral. Cuando un empleador despide a un trabajador debe justificar su decisión.

Se considera despido improcedente cuando la empresa no demuestra con pruebas los motivos alegados en el documento. Para quienes sufran este tipo de problemas, la compañía gestionamostudespido.es ofrece un servicio de asesoría legal online, rápido, eficiente y con honorarios preestablecidos que evitan el cobro de comisiones.

Despido improcedente, indemnizaciones y derechos del trabajador En todos los casos, la comunicación del despido debe hacerse de forma escrita, por medio de una carta dirigida al trabajador en la que se han de explicar de forma clara los argumentos que justifican la decisión. Este documento es esencial en el proceso, ya que, a posterioridad, ya sea en la conciliación o en el juicio, no podrán alegarse otros motivos que no sean los que constan en él.

Cuando tiene lugar un despido improcedente, la ley protege al trabajador de 2 formas distintas. Si la empresa no puede justificar los motivos para la cesación que defendió en la carta, debe readmitir a su empleado o indemnizarlo. En este último caso, debe pagarle 33 días por cada año de servicio o 45 días, si la relación laboral comenzó antes del 12 de febrero de 2012.

Un despido improcedente o de cualquier otro tipo cuenta con un plazo de impugnación muy breve. En total, hay 20 días hábiles para presentar la demanda ante el juzgado. Primero, es necesario cumplir con el trámite de interponer la papeleta de conciliación en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación), lo que detiene el plazo durante 15 días. Resulta clave no perder de vista los vencimientos para poder ejercer el derecho a reclamar ante una situación de despido.

El servicio ágil y económico de GestionamosTUDespido.es A través de GestionamosTUDespido.es, quienes hayan sufrido un despido improcedente pueden responder de manera eficiente y ágil con los plazos que dispone la justicia. Lo primero que se realiza es un análisis del caso y de las posibilidades de la reclamación. En esta instancia, se estudia si la indemnización recibida u ofrecida es la correcta y si existen atrasos pendientes de cobro.

Después, la empresa se encarga de todas las gestiones legales que sean necesarias, desde la presentación de la papeleta en la instancia de mediación hasta el juicio, si se da el caso. GestionamosTUDespido.es no cobra comisiones, sino que trabaja con un cuadro tarifario fijo que se publica en su sitio web y que resulta inalterable. La primera consulta, en la que se ofrece asesoramiento, es gratis en todos los casos.

