¿Cómo ahorrar energía? Las soluciones que proporciona Stinson Solar

martes, 30 de noviembre de 2021, 15:20 h (CET)

En la actualidad, resulta cada vez más importante encontrar alternativas para disminuir el consumo energético y ahorrar en la factura eléctrica. Los altos costes de la luz inclinan cada día a más personas a adaptarse a métodos novedosos e innovadores como el uso de energía solar.

El autoconsumo solar a través de placas solares híbridas se ha popularizado ampliamente durante los últimos años, no solo en hogares, sino también en las empresas. Con esta tecnología, que es llevada al público de la mano de compañías como Stinson Solar, es posible aprovechar la energía fotovoltaica para tener un flujo eléctrico de calidad, mientras se ahorra una cantidad considerable de dinero en la factura habitual.

Ahorrar en el consumo energético con Stinson Solar Stinson Solar se ha posicionado durante los últimos años como una de las empresas más confiables y profesionales a la hora de ayudar al cliente, en este caso pymes, a reducir sus costes. Esta sociedad energética cuenta con alianzas en diferentes compañías eléctricas y su objetivo es ayudar al cliente a encontrar un servicio que se adapte a sus necesidades y presupuesto.

En líneas generales, Stinson Solar se encarga de instalar placas solares en el tejado de cualquier negocio o fabrica sin que el usuario tenga que realizar abono alguno, garantizando un ahorro fijo en la factura eléctrica. Las placas, aunque son propiedad del cliente, en principio las administra la empresa para garantizar así una producción constante. Durante los primeros meses, el cliente podrá ahorrar entre un 10% y 15%, y tras la cancelación del coste de la instalación, el cliente podrá gestionar toda la energía producida por las placas ahorrando hasta un 73%.

El funcionamiento de la energía fotovoltaica Desde hace varias décadas, científicos de todo el mundo fantaseaban con la posibilidad de utilizar recursos naturales como la luz del sol para abastecer los hogares con flujo energético constante y renovable que, además, tuviese un impacto positivo frente al medioambiente. Hoy en día, después de numerosos avances tecnológicos y cientos de estudios, es posible utilizar la energía solar para abastecer parcial o completamente hogares y oficinas.

En pocas palabras, la energía fotovoltaica se trata de autoconsumo solar, es decir, cada persona puede generar y consumir su propia energía a través de unas placas especialmente diseñadas para almacenar la energía captada de los rayos del sol y, posteriormente, convertirla en electricidad de corriente alterna (el tipo de energía utilizada comúnmente en los hogares).

Al utilizar recursos naturales y no depender enteramente del suministro energético de ciertas compañías de luz, el cliente puede ahorrarse hasta un 60% de la factura de luz. De esta forma, más allá de reducir considerablemente los gastos de la empresa, el usuario también contribuye a la preservación del medioambiente al utilizar una energía verde.

Las innovadoras soluciones que Stinson Solar ofrece al mercado se enfocan en brindar un servicio totalmente personalizado que ayude verdaderamente al cliente. Con solo enviar la factura, será posible recibir asesoría gratuita, así como la realización de planes y ofertas a la medida para obtener un servicio eléctrico de calidad con los mejores precios del mercado.

