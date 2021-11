Plus500 incorpora nuevas criptomonedas en su plataforma de trading Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 14:28 h (CET) Las populares cripotomonedas Polkadot, Polygon, Solana y VeChain están ahora disponibles para operar con grupo global fintech multiactivos En los últimos años, las criptomonedas se han convertido en una de las opciones de inversión más populares entre los traders. Mediante el uso de una red descentralizada para realizar transacciones financieras seguras, estas monedas digitales se intercambian y operan como cualquier otra moneda física, mientras que las sofisticadas capacidades de programación inherentes a las criptodivisas las convierten también en una forma segura de operar.

Según CoinGecko, la plataforma de análisis de criptomonedas que supervisa más de 10.000 criptomonedas en más de 500 bolsas de todo el mundo, el valor global de todo el mercado de criptomonedas alcanzó recientemente los 3 billones de dólares, lo que ilustra la irrupción de esta divisa como activo principal por derecho propio.

Plus500, el grupo global fintech multiactivos que opera plataformas tecnológicas de negociación, ha incorporado recientemente las siguientes nuevas criptomonedas a su portfolio de negociación de CFDs con criptodivisas:

Polkadot : un software que busca incentivar una red global de ordenadores para operar un blockchain sobre la cual los usuarios pueden lanzar y operar sus propios blockchains.

: un software que busca incentivar una red global de ordenadores para operar un blockchain sobre la cual los usuarios pueden lanzar y operar sus propios blockchains. Polygon : un protocolo y marco para construir y conectar redes de blockchain compatibles con Ethereum.

: un protocolo y marco para construir y conectar redes de blockchain compatibles con Ethereum. Solana : un blockchain descentralizado construido para permitir aplicaciones escalables y fáciles de usar en el mundo.

: un blockchain descentralizado construido para permitir aplicaciones escalables y fáciles de usar en el mundo. VeChain: una plataforma blockchain diseñada para mejorar la gestión de la cadena de suministro y los procesos comerciales. Los nuevos instrumentos se unen a una serie de criptodivisas que ya estaban disponibles para negociar en la plataforma de Plus500, entre las que se incluyen: Bitcoin, Ethereum / Bitcoin, Ethereum, Crypto10, Litecoin, Stellar, Bitcoin Cash ABC, Cardano, NEO, EOS e IOTA.

Negociando a través de Plus500, los usuarios pueden aprovechar los múltiples beneficios que ofrece operar a través de CFDs:

No es necesario poseer el activo subyacente que se está negociando cuando se especula sobre la dirección futura del precio del activo. Proporcionando flexibilidad a los usuarios para negociar en las cantidades que elijan, sin el mínimo comúnmente requerido para el trading directo. No se necesita un monedero de intercambio, por lo que se reduce el riesgo de sufrir ataques maliciosos. Oportunidades de negociación, tanto en mercados alcistas como bajistas, ya que los CFDs están diseñados para ayudar a los traders que desean adoptar una visión sobre un movimiento en cualquier dirección. Mayor exposición a través del apalancamiento, por lo que aumenta el beneficio potencial. Sin embargo, los usuarios deben utilizar el apalancamiento con prudencia, ya que también puede aumentar las pérdidas potenciales si los mercados se mueven de forma desfavorable. Además, Plus500 garantiza una total transparencia en los diferenciales, márgenes y precios de cada activo. Los traders también tienen acceso a un rastreador del sentimiento de los participantes del mercado en la plataforma de Plus500, para cada criptoactivo. Pueden configurar alertas para ser notificados cuando el porcentaje de compradores y vendedores en la plataforma alcance un determinado nivel. Gracias a las noticias y análisis diarios del mercado, las alertas de negociación gratuitas y las sencillas pero potentes herramientas de gestión del riesgo y de negociación, los traders pueden hacer frente a la volatilidad del mercado de las criptomonedas y utilizarla en su beneficio.

Las divisas digitales ofrecen un enorme potencial para los traders. Plus500, a través de sus innovaciones, mantiene su compromiso de garantizar un acceso fácil al mercado de las criptodivisas para inversores de todo el mundo.

Un compromiso con la innovación y la mejora continua de la experiencia del usuario de la plataforma

Desde sus inicios, Plus500 ha puesto especial énfasis en su ventaja tecnológica y en la innovación continua, en base a la creencia de que una gran experiencia de usuario, así como la innovación constante de nuevos instrumentos, características y productos, impulsa la fidelidad y el compromiso de los clientes.

Recientemente, Plus500 también ha añadido métodos de pago localizados, como Google pay, PayNow (el servicio de transferencia de fondos entre particulares) en Singapur o POLI (la opción de pago online que facilita el pago de la banca por Internet Pay Anyone desde una cuenta bancaria a un comerciante) en Australia.

Comprender las necesidades de los clientes es una parte integral del enfoque centrado en el cliente de Plus500. La innovación y la tecnología están integradas en todo el recorrido del cliente, desde el marketing hasta la experiencia de negociación, los canales de asistencia, la gestión del riesgo y los sistemas administrativos.

