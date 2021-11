La industria tecnológica afronta uno de los momentos más complicados de los últimos años. Se aventuran escasez, subida de precios y retraso en las entregas. Pero hay un fabricante español que actuó a tiempo y gracias a ello cuenta con suficiente stock para competir de tú a tú con las grandes marcas durante el mes más exigente del año La práctica totalidad de la oferta de ordenadores sufrirá problemas de disponibilidad en las próximas semanas coincidiendo con el periodo de mayor demanda del año, que se inició con el Black Friday, y que se extiende hasta Navidades. Los grandes fabricantes mundiales de tecnología llevan semanas alertando de las dificultades generadas en el sector por las limitaciones en la pandemia, que han llevado a un colapso de la cadena logística y, por tanto, a la escasez de componentes, especialmente los microchips y semiconductores.

Pero en España hay un fabricante que está preparado para hacer frente a la demanda de equipos informáticos, ya que cuenta con un completo stock de ordenadores All in One, mini Pcs portátiles y ordenadores gaming. Se trata de Primux, fabricante español líder en el sector de dispositivos informáticos con sistema operativo Windows. Un ‘David’ que tiene claro que este último mes del año puede competir con garantías frente a los Goliat del sector.

¿Cuál es la clave? Según apunta Toni Alvar, Director I+D de Primux, ya en el primer trimestre de 2021, tras los coletazos más duros de la pandemia, se observó que el aumento a dos dígitos en la demanda de ordenadores de 2020 no decaía, sino que crecía más.

Con los datos que les llegaban del ecosistema y su propio análisis y conocimiento del mercado tras dos décadas de trayectoria, Primux tomó la decisión urgente de hacer acopio de microchips y tarjetas gráficas, indispensables para sostener su régimen de fabricación y acumuló en stock todos los componentes necesarios para no tener que ralentizar ni detener su producción en los siguientes meses. “Algunas tarjetas gráficas han llegado a triplicar su precio durante estos meses, y ahora hay verdaderos problemas para conseguirlas y la realidad es que no hay para todos o que algunos fabricantes, si quieren acceder a esos componentes tienen que subir mucho el precio de sus equipos, lo que les presentará problemas luego para venderlos”, explica Alvar, quien prevé que “el 99% de los pedidos de ordenadores sufrirán retrasos de aquí a final de año”.

Además, sostiene que los problemas de oferta, que afectarán a la entrega, serán más agudos al finalizar el año, porque los gigantes de la distribución llevan meses intentando “solventar como pueden” el llegar a Black Friday y Navidad con stock, pero lo que es previsible es “una subida de precios generalizada en modelos más recientes” porque su fabricación en 2021 ha sido sensiblemente más costosa. “En nuestro caso, nos debemos a nuestros clientes, que son fieles a nuestros productos, y no vamos a subir precios”, aclara.

