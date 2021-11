Freak Wars hace un llamamiento a la comunidad friki de España Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 14:20 h (CET) Más de 10.000 personas se reunieron en el último Freak Wars que se pudo celebrar en físico en 2019. El evento más importante en España sobre wargames (juegos de mesa con miniaturas), modelismo de miniaturas, cosplay ( caracterización de personajes) y juegos de mesa prevé volver en 2022. Una cita que, sin el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ahora necesita recaudar dinero para volver a celebrarse Freak Wars 2022 se plantea celebrar los días 10 y 11 de septiembre de 2022 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. Sin embargo, antes necesita pasar por una campaña de financiación en la que gracias a la comunidad friki reunirá 40.000 euros. Un objetivo que se conseguirá con la venta de las entradas y merchandising.

Para conseguir ese objetivo, Freak Wars ofrece entradas desde 7 euros adaptadas a todo tipo de públicos desde niños hasta coleccionistas. Con esta entrada, los participantes podrán asistir a más de 8.000 metros cuadrados donde habrá torneos de juegos como Warhammer 40K o Kill Team; concursos de pintura, cosplay o ilustración; exposiciones de figuras; talleres y masterclass de artistas como Juan Villa, escultor en Cuarto Milenio y demostraciones de juegos y temáticas como Star Wars, Harry Potter o Cosplay.

Una alternativa de ocio saludable y creativa

De conseguirse la financiación, la comunidad friki de España podrá volver a reunirse alrededor de una alternativa de ocio sana y que fomente habilidades como la creatividad, capacidad estratégica, matemática o trabajo colaborativo y/o artístico.

Los wargames, literalmente juegos de guerra en inglés, son juegos de estrategia donde dos ejércitos se enfrentan en un campo de batalla. Para recrear el entorno, que puede ser histórico, futurista o de fantasía, se utilizan escenografías, a menudo hechas a mano, así como miniaturas pintadas. A partir de ahí, la afición se expande hacia entornos como la ilustración, modelado, recreación de personajes (cosplay) o literatura, entre otros.

Aunque no existen muchos datos sobre este sector cultural en España, 2020 fue sin duda un año de explosión motivado por los confinamientos de la pandemia. El consumo de juegos de mesa, donde se engloba los wargames, creció hasta un 35% el pasado año y se espera que lo siga haciendo a un ritmo del 18% en el período 2020-2027, según datos de Grand View Research. En total, se trata de un mercado que en 2020 ya superó los 14.470 millones de dólares (12.764 millones de euros) a nivel mundial y donde empresas como la británica Games Workshop crecen a un ritmo superior que Google.

Además, estudios nacionales como el de Un toque de juegos demuestran que el segmento se encuentra en pleno crecimiento y con prospección nacional e internacional. En 2020 se crearon más editoriales que en 2019 con una media de 33 títulos nuevos. Muchos de ellos provienen de pequeñas empresas españolas con producciones propias, pero otros muchos son grandes referencias a nivel mundial como Corvus Belli o Scale 75.

Freak Wars se encuadra así no solo en una opción de entretenimiento alejada de pantallas sino también en un negocio con prospección que aporta grandes beneficios sociales, cognitivos y culturales a la sociedad.

Acerca de Freak Wars

Freak Wars es un evento de wargames, el modelismo de miniaturas, cosplay y juegos de mesa. Organizado por la Asociación La Posada del Friki y la marca Hungry Troll, la próxima cita se celebrará online los próximos 10 y 11 de septiembre de 2021 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. En la última edición física reunió a 10.000 personas.

