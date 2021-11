Medias compresivas o calcetines convencionales: ¿Cuál es la mejor opción?, según www.medias.com.es Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 13:56 h (CET) La compra de unas medias o calcetines nuevos nunca ha sido un tema complicado para la mayoría de la población Es común que solo se preocupen por obtener la talla indicada y el diseño más bonito. No obstante, existen ciertos problemas de salud que pueden resolverse a la hora de comprar los modelos indicados.

En este sentido, las medias compresivas como las que se muestran en el portal online https://www.medias.com.es/ son ideales para aliviar molestias en los pies, dolores o sensación de pesadez.

Sin embargo, para quienes solo deseen unos calcetines deportivos, también se encuentra disponible la opción vía online de www.calcetin.com.es, perfectos para cualquier práctica.

¿Medias compresivas o calcetines convencionales?

Ahora bien, las medias compresivas son ideales para personas con insuficiencia venosa, varices, piernas hinchadas, dolor en las pantorrillas o cualquier malestar parecido en el área de las piernas y pies. Incluso, son recomendadas para mujeres embarazadas que experimentan los problemas de circulación comunes de dicho estado.

Son medias diseñadas con materiales bastante elásticos que comprimen con fuerza los miembros inferiores, lo que contribuye a que la circulación de la sangre mejore.

No obstante, deben ser recomendadas por un médico para que se ajusten correctamente a cada necesidad y evitar la acentuación del problema.

Por otro lado, los calcetines convencionales son mejores para las personas que no tienen ninguna de las patologías mencionadas anteriormente. Puede encontrarse una amplia variedad de modelos y diseños; algunos son más gruesos para proteger los pies de días fríos.

¿Qué materiales son mejores para los calcetines del día a día?

Con el paso del tiempo han variado mucho los materiales con los que elaboran los calcetines y en cuanto a los mejores, pueden ser los diseñados con hilo escocés porque es un material bastante flexible y duradero y tolera perfectamente los lavados continuos manteniendo siempre su color intacto.

Además, es un material altamente transpirable por lo que el riesgo de tener malos olores es menor. Ahora, para temporadas más frías, los calcetines de lana son los más recomendados porque son un aislante ideal ya que mantendrán los pies muy bien protegidos y alejados de la humedad.

En caso de que sean para ocasiones especiales, los calcetines de seda son perfectos, delicados y adecuados para ropa formal. No obstante, su cuidado debe ser más intenso en comparación con las demás opciones.

Elegir la medida indicada ¿Cómo hacerlo?

La moda ha cambiado y para los calcetines esto no ha sido diferente. En este sentido, cuando se habla de la medida indicada, dependerá de la circunstancia y comodidad.

Por ejemplo, los invisibles son unos calcetines pequeños que pueden disimularse fácilmente con los zapatos o zapatillas. Generalmente, solo cubre la planta del pie; son ideales para colocarse unas bailarinas y evitar el roce.

Asimismo, están los calcetines modernos que llegan a la mitad de la pantorrilla. Normalmente, se utilizan en estaciones del año donde el frío se presenta. También, es común verlos en algunos deportistas.

Finalmente, los calcetines colocados hasta la rodilla forman parte de la moda de los más famosos, donde se combinan con diferentes prendas para crear estilos únicos.

