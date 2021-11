¿Cuáles son los problemas con las cerraduras más comunes? Cerrajeros Vallejo los describe Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 13:32 h (CET) Cerrajeros Vallejo, cerrajero en Mijas y Fuengirola, desvela en el siguiente artículo cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrenta con las cerraduras Hay muchos problemas con las cerraduras que, en ocasiones se pueden solucionar fácilmente, siempre y cuando se recurra a cerrajeros en Mijas, como en el caso de los experimentados cerrajeros de Cerrajeros Vallejo, quien desvela cuáles son los problemas más comunes.

La llave no entra:

Si se trata de una llave nueva este problema es bastante común. En ocasiones, quedan residuos metálicos en la copia de la llave que deberán limarse para que esta funcione correctamente. Otra opción posible es que haya algún objeto o la cerradura esté sucia. En ese caso, la solución pasará por tatar de eliminar el cuerpo extraño e intentarlo de nuevo.

La llave no sale:

En el caso de que la llave se quede atascada, no se debe tirar demasiado no vaya a ser que termine por romperse y genere un problema mayor. Para sacarla lo más adecuado es utilizar las herramientas adecuadas y tratar de moverla oscilando poco a poco hacia los lados. Por tanto, en estos casos, lo más adecuado es llamar a un cerrajero profesional.

La llave no gira:

Este problema suele estar relacionado con una lubricación deficiente de la cerradura. Se puede probar a aplicar algún producto específico para ello, como el polvo de grafito. Si no se consigue solucionar, lo más recomendable es que se contacte son un servicio de cerrajería para que arregle el problema.

El pestillo dejo de funcionar

En este caso lo que se recomienda es apretar perfectamente los tornillos de la cerradura para que retome su posición inicial. También es necesario reajustar la pieza que va en el marco, para que cuadre a la con la cerradura de forma correcta.

Ante la aparición de alguna de estas situaciones, también puede generarse la necesidad de buscar un cerrajero en Fuengirola, Cerrajeros Vallejo ofrece un servicio de urgencias en Fuengirola de 24 horas.

