Hasbro recomienda un juego para regalar estas Navidades a los auténticos Millennials

martes, 30 de noviembre de 2021, 12:48 h (CET) Trivial Pursuit Décadas (2010-2020) es el juego que pone a prueba el conocimiento con preguntas sobre cultura, tendencias, entretenimiento y todo lo relevante de la última década ¿Qué actriz y modelo española forma parte del elenco de cuatro de las películas de la saga Fast & Furious? ¿Quién protagonizó el beso frente a las cámaras más viral de 2010? Hasbro presenta su nuevo Trivial Pursuit Décadas (2010-2020), el juego de mesa con preguntas sobre los programas más destacados, las canciones de las listas de éxitos, los principales titulares, los memes más divertidos y mucho más. Diez años de cultura popular en un juego.

Ahora, el jugador debe poner todo el streaming, la navegación y las redes sociales a prueba con diversas cuestiones divididas en seis categorías: playlists, maratón de series, cultura, noticias, trending topics de Internet y los últimos e-games y juegos. Además, se puede jugar con o sin tablero, ya que las tarjetas del Trivial Pursuit Décadas vienen en una práctica caja para que las puedas trasladar al lugar que prefieras.

¿Responderá El Rubius a su propia pregunta? ¿Conseguirá Karlos Arguiñano el quesito con una pregunta sobre Dabiz Muñoz? Y Amaia, ¿ganará también este juego? Si, como ellos, el lector cree que en el juego es el mejor, la marca Hasbro le anima a participar en el Trivial décadas.

¿Cómo se juga a Trivial Pursuit Décadas?

Tirar los dados, seleccionar la casilla en función del tipo de pregunta qué se quiera y responder correctamente. Se pueden conseguir los 6 quesitos de colores y enfrentarse a la pregunta final para ganar.

Se puede jugar a Trivial Pursuit Décadas sin tablero ya que las tarjetas de preguntas vienen en una caja que se podrán llevar a todas partes.

Edad recomendada: a partir de 16 años.

¿Qué contiene el juego?

Tablero Trivial Pursuit Décadas

Fichas de colores

Quesitos de colores

Caja de Tarjeta de Preguntas

Tarjetas de Preguntas con 6 categorías

Dados Acerca de HASBRO

Hasbro es una empresa global de juegos y entretenimiento, comprometida con la creación de las mejores experiencias de juego y entretenimiento del mundo. Comercializa juguetes, juegos y productos de consumo, incluida televisión, películas, juegos digitales, acción en vivo, música y experiencias de realidad virtual.

Las marcas icónicas de Hasbro son NERF, PLAY-DOH, MONOPOLY, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como otras marcas asociadas de primer nivel. A través de su estudio de entretenimiento global Hasbro construye sus marcas a nivel mundial, a través de excelentes historias y contenido en todas las pantallas.

Hasbro se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños y todas las familias, a través de la responsabilidad social corporativa y la filantropía. Hasbro se clasificó entre los 100 Mejores Ciudadanos

