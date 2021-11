La Cátedra Telefónica-Nebrija en Inteligencia Turística nace para dar respuesta a los retos del turismo presente y futuro Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 12:53 h (CET) La inteligencia artificial, la transformación digital, los destinos inteligentes, el impulso público, los grandes parajes con poca densidad de población, etc. nuevas oportunidades para que nuestro turismo lidere el modelo post pandemia El turismo se encuentra en un momento crucial. La pandemia de la covid-19 y la búsqueda de la sostenibilidad han acelerado los cambios en empresas e instituciones. La Cátedra Telefónica-Nebrija en Inteligencia Turística, que hoy se ha presentado en el Campus de Madrid-Princesa de la Universidad Nebrija, surge para abordar los retos planteados por la transformación digital y la adopción tecnológica del sector turístico en toda la cadena de valor, desde la I + D hasta el consumo de los servicios. Todo ello sin olvidar los sistemas basados en inteligencia artificial (IA), que implican una mayor eficiencia de los procesos de gestión y una mayor capacidad de anticipación.

La recién instaurada Cátedra impulsará proyectos y actividades que permitan la incorporación de tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización y a la creación de productos y servicios en el sector turístico. En su presentación, tuvo lugar una mesa redonda que, bajo el título Progreso hacia el futuro del turismo: desarrollo inteligente y resiliencia, reunió a Enrique Martínez Marín, presidente de SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas); a Agustín Cárdenas, director de Transformación de Negocio y Empresas de Telefónica, y a Aurkene Alzua-Sorzabal, profesora, investigadora y directora de la Cátedra Telefónica–Nebrija en Inteligencia Turística.

Los expertos hablaron sobre el nuevo modelo turístico que puede impulsar la Cátedra para asentar el liderazgo de España en este ámbito. Martínez Marín defendió “la movilización del conocimiento con gestores públicos que lo aterricen y la tecnología que lo soporte” como la ecuación ideal del sector. Por su parte, Alzua-Sorzabal afirmó que “estamos ante una nueva era de los viajes, con signos de recuperación, pero también elementos de fragilidad y debilidad de los mercados”. En ese sentido, Cárdenas recordó que “el mundo ya no es del turismo masivo, sino muy personal”, con experiencias a la carta que requieren una conectividad digital asegurada. De hecho, según sus datos, España es el país con mejor conectividad y más fibra de Europa. La “solidez” de este dato puede, a su juicio, aupar a nuestro país como un referente tecnológico “a la hora de salir mejor” de la crisis sanitaria, aunque ofreciendo ayuda a las pymes y asentando el concepto de “ciudades inteligentes”.

Tener la mejor red en tecnología, junto a la forma de entender la vida, y otros valores como la gastronomía y los grandes parajes con una densidad baja de población han de ser, de acuerdo con la opinión del director de Transformación de Negocio y Empresas de Telefónica, los elementos que pueden afianzar el turismo del presente y del futuro en España.

Formación digital

La gestión turística “de primer nivel” de la administración pública unida a la tecnología contribuyen, en palabras de Enrique Martínez Marín, a la mejora de una industria turística “que hay que tomarse muy en serio”. Aparte de los atractivos de la oferta turística española, el presidente de SEGITTUR insistió en la formación continua de empresas y profesionales del sector. En este aspecto, Agustín Cárdenas incluyó también a los ciudadanos en este proceso de aprendizaje digital, en especial a los ocho millones de personas sin competencias digitales mínimas. Con estas acciones, “subiría la renta per cápita y el producto interior bruto”.

El director de Transformación de Negocio y Empresas de Telefónica instó a todos a hacer un esfuerzo por convertir a España, gracias a los atractivos de la tecnología, en “importador de talento”, de profesionales que quieran trabajar en nuestro país. No obstante, “la verdadera revolución viene desde las propuestas, desde la planificación de una España que es una marca y una manera de entender las cosas”.

Precisamente, al comienzo de la mesa redonda, José Muñiz, rector de la Universidad Nebrija, admitió que resulta “anómalo” que España, siendo una potencia turística, no lidere la investigación en el sector. Por eso, la Cátedra “es una buena idea y muy oportuna en el tiempo”. Muñiz también adelantó que la Universidad Nebrija trabaja en la creación de un centro internacional de turismo, del que se darán más detalles próximamente.

Interacción y colaboración

La Cátedra Telefónica-Nebrija en Inteligencia Turística, que facilitará la interacción y colaboración entre sectores y agentes para apuntalar el crecimiento sostenible del turismo, se integra en la red de Cátedras Telefónica. La cooperación entre la Universidad Nebrija y Telefónica supondrá claros avances en la digitalización del sector turístico, clave para le economía española.

Aunque España lidera el Índice de Competitividad Turística Mundial elaborado por el World Economic Forum (2019), la industria deberá enfrentarse a un nuevo entorno altamente competitivo. “Las personas que conformamos el área de turismo en la Universidad Nebrija -académicos y científicos –asumimos el gran reto de definir/redefinir una propuesta de valor única, basada en el modelo de triple hélice: formación de excelencia, equipo de investigación de alto rendimiento y transferencia con impacto social. Estamos convencidos de que el talento y la formación de excelencia de directivos y técnicos que conformen el tejido productivo del sector turístico podrán apuntalar un nuevo tiempo del turismo”, refleja la página de la Cátedra.

“La Cátedra debe ser ese punto de encuentro para la cooperación en un futuro con más garantías y para facilitar la transición hacia estadios más inteligentes. Todo ello tratando de ser útiles a la sociedad”, apuntaló Aurkene Alzua-Sorzabal durante la presentación.

La Cátedra Telefónica-Nebrija en Inteligencia Turística, el Grado en Turismo y el Grupo de investigación en Inteligencia turística Nebrija. SmarTTour-INN y el programa de Doctorado Interuniversitario sitúan el turismo como una de las áreas de especialización más fuertes de la Universidad Nebrija.

Sobre la Universidad Nebrija

La Universidad Nebrija es una entidad académica de referencia que se distingue por la alta empleabilidad de sus estudiantes, sus fuertes vínculos con el mundo empresarial y el decidido enfoque internacional de su modelo educativo.

La oferta docente de la Universidad Nebrija se agrupa en torno a las facultades de Ciencias Sociales (Derecho, CADE, Relaciones Internacionales, Turismo, Seguridad y Psicología), de Comunicación y Artes (Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas, Marketing, Moda, Bellas Artes y Artes Escénicas), de las Lenguas y Educación (Lingüística, Lenguas y Educación), de la Escuela Politécnica (Ingeniería Industrial, Mecánica, del Automóvil, Informática, Arquitectura, Diseño de Interiores) y del Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija (Enfermería y Fisioterapia). Con sede en Madrid, la Universidad cuenta con casi 10.000 alumnos entre estudiantes de grado y postgrado y con cerca de 25.000 exalumnos en todo el mundo.

