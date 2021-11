Antonio Zapatero, Eduardo López-Puertas, CONEPA y CETRAA, premios honoríficos de los premios de la posventa Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 13:00 h (CET) La Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (ANCERA) y la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) harán entrega de cuatro galardones honoríficos durante la celebración de los Premios "Compromiso Social en la Posventa", el próximo 16 de diciembre, en IFEMA en el tradicional encuentro navideño que organiza MOTORTEC para toda la familia de la posventa de automoción Además de los proyectos que sean seleccionados por el jurado, en esta primera edición de los Premios, los organizadores quieren reconocer de forma especial la excelente labor desarrollada por las siguientes personas e instituciones durante los meses más duros de la pandemia:

Antonio Zapatero, ex director del hospital provisional de IFEMA, hoy Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, y Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, por su gestión y determinación para la creación y puesta en marcha en tiempo récord de un hospital en las instalaciones feriales para la lucha contra la COVID-19. Confederaciones de Talleres CETRAA y CONEPA como agradecimiento al trabajo realizado por los centros de reparación que fueron considerados como servicios esenciales desde el primer momento para poder atender las necesidades de los vehículos de los servicios de emergencia, transporte de mercancías, etc. Ampliación del plazo de candidaturas

Por otro lado, el plazo para la recepción de las candidaturas a los “Premios Compromiso Social en la Posventa” se ampliará hasta el viernes 3 de diciembre de 2021 a través de la web oficial de los premios: www.compromisoposventa.com con un procedimiento muy sencillo.

Podrán presentarse aquellas empresas fabricantes de componentes o distribuidores de recambios que hayan llevado a cabo iniciativas o proyectos que hayan generado impacto positivo en la sociedad civil o en las personas: empleados, proveedores, clientes y ciudadanos en general durante 2020 o 2021.

Sobre los Premios

Los Premios “Compromiso Social en la Posventa”, convocados por ANCERA y SERNAUTO, nacen con el propósito de impulsar y contribuir a que las compañías del sector continúen situando el compromiso social como motor hacia una nueva economía verde, digital e inclusiva.

La primera edición de estos galardones, que cuenta además con el apoyo de Motortec, se enfocará en el Compromiso Social, valorando proyectos que hayan causado impacto positivo en las personas del sector y ciudadanos en general. Para ello, se valorarán aspectos tales como el impacto generado, la vinculación al negocio, la perdurabilidad de la iniciativa y su carácter innovador.

Jurado con representantes en el ámbito social

El jurado está compuesto por representantes de fundaciones y entidades de referencia en materia de compromiso e impacto social, tales como: Fundación Seres, Fundación Más Humano, Revista Haz Fundación y ESIC.

Para más información, invitan a consultar la página web del evento: www.compromisoposventa.com

