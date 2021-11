Alcavida, los beneficios del hidrogenador de agua Akira Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 12:37 h (CET)

El agua enriquecida con hidrógeno molecular disuelto, más conocida como agua hidrogenada es un tipo de agua ionizada, la cual por efecto antioxidante del hidrógeno, permite optimizar el metabolismo. Asimismo, ayuda a disminuir los niveles de estrés oxidativo en el cuerpo y a eliminar las toxinas producidas por los radicales libres. Alcavida es una empresa dedicada a la comercialización de ionizadores y purificadores de agua. Entre las novedades que ofrece Alcavida al mercado, se encuentra el Hidrogenador de agua Akira, un dispositivo que está diseñado para crear hasta 400 ml de agua rica en hidrógeno en tan solo 3 minutos.

Las ventajas del agua hidrogenada Medicinalmente, se ha comprobado que el agua hidrogenada es hasta 6 veces más hidratante que el agua convencional. Al ser una fuente rica de oxígeno, es desintoxicante, ayuda a eliminar células cancerígenas, neutraliza la acidez del cuerpo y aumenta la asimilación de los nutrientes. Adicionalmente, esta es un agua con muchos antioxidantes, los cuales combaten los radicales libres presentes en el organismo a causa de la contaminación.

Los beneficios no se presentan solo al beberla, existen evidencias que indican que el uso de filtros hidrogenadores como los ofrecidos por la marca Alcavida no solo hidrogenan, depende del modelo, también ayudan a purificar el agua del cloro, la cal, los metales pesados y bactericidas. El agua hidrogenada es un tipo de agua con altos niveles de hidrógeno que se obtienen gracias a una membrana PEM que permite el intercambio de iones eliminando el ozono.

Las alternativas de Alcavida para hidrogenar agua En su catálogo de productos, Alcavida ofrece dos innovadores dispositivos portátiles para hidrogenar agua. Por un lado, se encuentra la Jarra agua hidrogenada Alcavida SPE con un precio en el mercado de 280,50 €, la cual funciona con una membrana PEM de intercambio de protones DuPont de platino y electrodo de titanio. Ofrece la posibilidad de hidrogenar un litro de agua en aproximadamente 10 minutos en cualquier lugar gracias a la portabilidad que brinda su batería de larga duración.

La otra opción se trata del Hidrogenador de agua AKIRA, la cual consta de una botella en cristal borosilicato con una capacidad de 400 ml. Este dispositivo produce hidrógeno en el agua valiéndose de una membrana de última tecnología SPE-PEM para el proceso de intercambio iónico, que en el momento de la hidrogenación remueve el ozono y oxígeno a través de un agujero que se encuentra en la base del recipiente. Con un valor al público de 145,35 €, Akira logra hidrogenar su capacidad máxima de agua en menos de 3 minutos, convirtiéndose en una opción ideal para llevar a la oficina, de viaje, al gimnasio o simplemente darle un uso doméstico.

Son considerablemente significativos los beneficios para la salud que puede ofrecer algo tan indispensable y común para la vida como es el agua, tan solo con hacer unos ligeros cambios en su estructura molecular.

