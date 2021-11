La start-up española Funos, un rastreador de funerarias Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 12:21 h (CET)

El rastreador de las funerarias Funos se establece como el primer comparador de precios que permite encontrar las mejores ofertas de funerarias y cuidar el bolsillo de los usuarios.

En España, mueren al año alrededor de 400.000 personas, exceptuando el año pasado, en el que se rozaron las 500.000 defunciones como consecuencia de la pandemia. Por otro lado, más de la mitad de la población no dispone de un seguro de decesos, por lo que, llegado el momento de una defunción, la familia tiene que escoger y contratar a una de las más de 1.100 empresas funerarias del país.Este proceso de búsqueda y contratación se encuentra muy poco digitalizado.

El mercado funerario se digitaliza Ante esta situación, nace Funos, el primer comparador de precios de funerarias de España. “Nuestro objetivo es ayudar a los usuarios a informarse de manera independiente y transparente, comparar y elegir la mejor opción para sus necesidades, además de conseguir ahorros, todo gracias a la digitalización”, afirma el fundador y CEO de la start-up Marc Vallhonesta.

Aún hoy en día, el mercado funerario continúa siendo uno de los más tradicionales y le cuesta digitalizarse. Encontrar información y comparar precios de forma online sigue siendo una tarea muy compleja, a pesar de la contundencia de los estudios de mercado, realizados por Funos, que exponen que el 60% de los españoles contrataría servicios funerarios por internet, un dato que se ha disparado a raíz de la pandemia. Además, un 83% de los usuarios no contrataría funerarias que no tuvieran sus precios publicados en internet. Los millennials y la generación Z cada día influyen y deciden más en la contratación de estos servicios.

“Normalmente, cuando necesitas contratar estos servicios, lo tienes que hacer con prisas y en un momento psicológicamente muy delicado, por lo que es muy complicado comparar precios en este sector. Funos nace para ayudar a los usuarios a comparar precios, escoger la opción más adecuada a sus necesidades y ahorrar en la contratación de estos servicios”, agrega Vallhonesta.

Por otro lado, Funos también es una solución para las funerarias, ya que es un nuevo canal de comercialización por el que llegar al cliente.

Un ejemplo de resiliencia La historia de Funos es también un ejemplo de resiliencia. Como muchos otros emprendedores, Vallhonesta sufrió en carne propia los embates de la pandemia, que se llevó consigo su primera start-up, Partyo. Se trataba de un marketplace online para contratar servicios relacionados con fiestas privadas como salas, catering, animaciones o decoraciones. Con las restricciones y el fin de las fiestas y eventos, el emprendimiento tuvo que cerrar.

A partir de la situación de la pandemia, este emprendedor decidió reinventarse con la creación de Funos, al ver que el impulso que estaba teniendo la digitalización no estaba llegando a los clientes del sector funerario.

El comparador de precios de funerarias, después de un año de pruebas, ha lanzado su solución al mercado. Tras su lanzamiento oficial, ha conseguido superar las 1.000 comparaciones al mes, una cifra que sigue creciendo. Ya se encuentra disponible en Cataluña y, en los próximos meses, será lanzado en el resto de principales ciudades españolas. La expansión continuará posteriormente en otros países del entorno, donde existe la misma necesidad.

Acerca de Funos Para utilizar esta plataforma, el usuario debe responder unas preguntas sobre el servicio que necesita y, con esta información, Funos muestra a los usuarios los precios de las diferentes funerarias. Una vez se ha decidido cuál es la funeraria que se quiere contratar, el usuario se pone en contacto con ella para cerrar el servicio con un mejor asesoramiento personal. Así, Funos, el Rastreator de las funerarias, se constituye como el primer comparador de precios online de funerarias de España 100% objetivo, transparente e independiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.