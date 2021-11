Un cortometraje, un santuario liderado por españoles que sana humanos y primates: 'Mama' en los Goya 2022 Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 11:16 h (CET) Una oportunidad para mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Una oportunidad para niños soldado. Una oportunidad para salvar a los primates de la extinción. Una mujer, un santuario, un cortometraje, una esperanza. La Salud Mental de MUTIMA RD Congo: Vida y Coraje, una sonrisa en el corazón. Cortometraje con 6 premios y candidato a los Goya y los Óscar Pablo de la Chica dirige el premiado cortometraje oficial “Mama”, incluido en la serie “The New Yorker Documentary” de la revista @NewYorker, el primer cortometraje español en conseguirlo.

Una historia rodada en la R. D. del Congo, centrada en la recuperación física y psicológica de las heridas emocionales causadas por la guerra en la persona de “Mama Zawadi”, que gracias a su trabajo como “madre sustituta” de bebes chimpancés en el Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro, recupera el control de su vida con esperanza y coraje. Es una historia de amor donde “Kalima” llega al Santuario de Lwiro al mismo tiempo que MAMA llega del Hospital de Panzi para recuperarse del ultimo encuentro que tuvo con la crueldad humana.

El porqué del Cortometraje: En 2015 Pablo de la Chica conoce a Lorena Aguirre, quien le contó el trabajo que realizaban en la RDCongo, tanto en el Santuario de Lwiro, como con los niños soldados, con las menores victimas de violencia sexual y la historia de MAMA Zawadi, a través del Programa de Conservación Comunitaria que ella comenzó en 2006. El programa holístico de apoyo psicosocial para los menores victimas de los ciclos de violencia, se basaba en realizar terapias grupales diseñadas por Lorena Aguirre Cadarso. El trabajo centrado en mujeres, niñas, niños agredidos sexualmente y niños soldado, además de población en general.

Dos años después de la grabación del cortometraje MAMA, en 2020 se crea el Centro Psicosocial MUTIMA. El CP Mutima ha sido inspirado por el trabajo de la Directora de Coopera Congo y psicóloga Lorena Aguirre Cadarso. MAMA ZAWADI hoy en día continúa trabajando en el Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro como cuidadora de noche del grupo de bebes chimpancés, estudia veterinaria en la Universidad Cinquantene de Lwiro durante el día, se ha comprado un terreno nuevo y tiene pareja desde hace un año. El futuro es crear sucursales de MUTIMA en las provincias del este de la RDCongo, más afectadas por el conflicto bélico, llegar a quienes más lo necesitan.

El C. de Rehabilitación de Primates de Lwiro se creó en 2003 por dos instituciones congoleñas, pero fue en 2006 que comenzó un fuerte apoyo técnico y económico gracias a la ONG Coopera y su Directora de País Lorena Aguirre Cadarso. Desde 2018 Itsaso Velez del Burgo es la Directora del Centro. Los CHIMPANCES NO SON ANIMALES DE COMPAÑÍA.

Pablo de la Chica, ha sabido captar la gravedad de la situación y su mayor deseo es apoyar el trabajo que realizan en la RDCongo, Lorena Aguirre Cadarso e Itsaso Vélez del Burgo, ya que ambas forman un dueto de compromiso, valor y amor por una causa mayor a ellas mismas.

Los premios y la nominación a los Goya deben servir para continuar este gran proyecto. Se admiten donaciones. Se puede visitar https://www.mutimaafrica.org/. Todo lo recaudado desde hoy hasta junio se dividirá para los dos proyectos. También es posible escribir y colaborar con ideas.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=z30OfIqWQno

MAMA en EEUU: https://www.newyorker.com/video/watch/the-new-yorker-documentary-a-woman-and-her-chimpanzees-heal-together-after-trauma?c=series

https://www.ctxt.es/es/20211101/Culturas/37959/cortometraje-new-yorker-chimpances-mama-director.htm

https://variety.com/2021/film/awards/goya-awards-good-boss-parallel-mothers-1235121097/

