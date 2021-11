Cómo se extraen los aceites esenciales y sus beneficios, por Comdiet Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

En las flores, las cortezas, las semillas, los tallos y otros elementos de las plantas se hallan los aceites esenciales, que son compuestos aromáticos naturales. A día de hoy, son muy utilizados en el sector de la parafarmacia por sus propiedades cosméticas, equilibrantes, dermatológicas, olfativas y muchas más.

Cada proceso de extracción es diferente y cuenta con sus propias características. La empresa Comdiet, especializada en la venta de suplementos y otros productos de origen natural, incluyendo una amplia variedad de aceites esenciales, muestra sus principales formas de extracción.

¿De qué manera se extraen los aceites esenciales? Los aceites esenciales son una especie de concentrados hechos de materiales de origen vegetal y se caracterizan por ser intensamente aromáticos y no grasos, los cuales son extraídos mediante distintos tipos de procesos. Por la manera en la que se extraen, un solo aceite puede contener una gran cantidad de sustancias químicas complejas.

Entre las formas de extracción de aceites esenciales, está el prensado en frío. El proceso consiste en exprimir el material vegetal de manera mecánica para, de esta manera, liberar el aceite, recolectarlo y filtrarlo para eliminar impurezas. Este tipo de extracción es muy utilizada, ya que es la que mejor conserva las propiedades naturales de la materia prima.

Una segunda forma de extracción se conoce como hidrodestilación o destilación por arrastre. Este método consiste básicamente en separar el aceite del material utilizando la ebullición selectiva y la condensación del agua para destilarlo.

Una tercera alternativa de extracción, aunque hay varias más, se lleva a cabo mediante solventes volátiles, donde la muestra se seca y después es molida para ponerse en contacto con alcohol, lo que termina por solubilizar el aceite esencial.

Comdiet pone los aceites esenciales de máxima pureza al alcance de todos Comdiet es una compañía que, entre toda la variedad de productos naturales que elabora y comercializa, ofrece una sección dedicada exclusivamente a aceites esenciales de diferentes tipos, caracterizados por su alta pureza. De hecho, en su stock, existe una amplia gama de estos aceites, hechos a base de materias primas tales como la mandarina romana, el pomelo, la lavanda, la mejorana, el orégano, etc.

Los aceites vienen en un formato de cápsulas y están formulados para actuar como un tratamiento natural para distintas afecciones de salud como la ansiedad, la depresión, la artritis, las flatulencias y afecciones respiratorias, entre otras.

Esta empresa cuenta con una sede en Barcelona y una página web que, al mismo tiempo, es una tienda online donde se pueden adquirir estos aceites o cualquier otro producto comercializado por la firma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.