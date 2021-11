La Dra. Laura Caicedo protagonista del 29 Congreso de la ISHRS Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 08:01 h (CET) La Dra. Laura Caicedo ha participado en el 29 Congreso de la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), la sociedad científica más prestigiosa en materia de cirugía capilar a nivel mundial En este 29 Congreso, que este año se ha celebrado en Lisboa, la Directora de Instituto MEDEC ha realizado diferentes ponencias en técnicas capilares de la que es una auténtica especialista e incluso pionera en España.

Injerto capilar de pelo largo o long hair

Durante su exposición destacó las ventajas de esta técnica desarrollada por el Dr. Roberto Trivellini, de la que la Dra. Laura Caicedo es pionera en nuestro país.

Años de formación y experiencia práctica en injerto capilar FUE de Pelo Largo o Long Hair la han convertido en toda una especialista; sus propios compañeros de profesión, las múltiples ponencias realizadas en congresos y la formación que imparte en diferentes Masters en Cirugía Capilar alaban su trabajo que hoy goza de un reconocido y merecido prestigio a nivel internacional.

Dentro de las múltiples ventajas que ofrece el FUE Long Hair destacan dos de ellas:

No es necesario rapar la cabeza ni de la zona donante ni de a zona receptora del pelo, las unidades foliculares de extraen con la longitud que tienen en el momento de la intervención. Esto es un aspecto muy valorado por las mujeres que suelen ser más reacias que los hombres a la hora de hacerse un injerto capilar debido a la necesidad de tener que raparse la cabeza.

Injerto de cejas

Otra de las intervenciones en las que participó la Dra. Caicedo fue sobre el injerto de cejas, técnica muy compleja de ejecutar y que se puede considerar una aplicación más del long hair.

La dificultad de esta cirugía reside en la angulación correcta del pelo a la hora de implantarlos, ya que es una zona con pocas unidades foliculares donde una incorrecta o deficiente implantación acarrea unos resultados mediocres.

Nuevas tecnologías aplicadas al injerto capilar

Dentro de su apretada agenda tuvo la oportunidad de presentar un estudio con el uso de ring punch. El ring punch es una tecnología de última generación para extraer el pelo minimizando la rotura del mismo y optimizando el tiempo de cirugía.

Conseguir un número mayor de unidades foliculares sanas ayuda a mejorar notablemente los resultados de la cirugía, sobreviven más pelos que permiten lograr una mayor densidad capilar.

La proyección internacional de la Dra. Laura Caicedo como especialista e innovadora dentro de la cirugía capilar no hace más que crecer, y muestra de ello han sido las 5 intervenciones (revisar número) que ha llevado en este 29 Congreso de la ISHRS que la convierten en la médico española con más presentaciones de esta edición.

