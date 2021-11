TusIdeas: "El sector hostelero actual requiere un marketing 360" Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 08:01 h (CET) Estamos en un punto crítico para la sociedad, la economía, el turismo y la hostelería. Tras la pandemia, es necesaria una inyección de marketing a esos restaurantes y bares que han notado los estragos de la crisis sanitaria y económica La sociedad se encuentra, actualmente en un momento de transformación digital y este aspecto lo han notado sobre todo las empresas. La pandemia se ha cebado con negocios como la hostelería y la restauración y hay una gran cantidad de estudios e informes que lo dicen claramente: entre febrero 2020 y febrero 2021 alrededor de 50.000 empresas dejaron de estar activas; la hostelería ha visto caer en picado su facturación, en un 45%. Sin embargo, hay otros estudios muy interesantes que también confirman que el 80% de los jóvenes prefieren conocer a las personas por los medios digitales.

Todos estos datos demuestran que, a día de hoy, las personas se basan principalmente en los medios digitales para comprar o contratar servicios. Por lo tanto, la hostelería debería basar su marketing en este medio como si fuera el principal. Sin embargo, no basta solo con los medios digitales para atraer a los comensales a un restaurante. Los bares y restaurantes deben diversificar sus estrategias en varias vertientes y caminos. Basarse solamente en los medios rudimentarios, como la cartelería, los folletos y otros soportes primarios ya no es una opción única.

TusIdeas, una agencia de comunicación que es experta en diseño web, posicionamiento web, marketing online, buzoneo responsable, diseño gráfico, comunicación y muchos otros servicios, aconseja el marketing 360 como una forma de comunicación estratégica que se adapta a la actualidad de la restauración. “Hacer marketing 360 es recurrir a todas las herramientas que existen para acercarnos a los comensales, a los clientes potenciales. Es importante que las empresas hosteleras construyan un plan amplio, que aborda varios caminos y no cerrarse en un círculo simple. Mediante el marketing 360 aprovechamos todas las oportunidades y medios posibles para llegar a nuestros clientes” explica TusIdeas.

TusIdeas implementa este plan estratégico en las empresas que quieran aprovechar y exprimir al máximo todas las oportunidades que tiene y este plan comienza con el posicionamiento SEO y la publicidad online. Los anuncios se deben diversificar en todos aquellos soportes que la empresa se pueda permitir y tenga a su alcance y también debe aprovechar todos los medios que la prensa, los blogs y las redes sociales ponga a su disposición. Esta estrategia sirve para tener un radio de acción mucho más amplio, ya que actualmente el target que busca la hostelería se encuentra en todos los medios. La mejor forma de acercarse al consumidor, según Tus Ideas, es conociendo todos aquellos medios donde se encuentra y abordar todos esos caminos ofreciendo un mensaje irresistible.

