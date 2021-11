La plataforma 4.0 de Eactivos.com permitirá la gestión de activos de micropymes Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de noviembre de 2021, 17:43 h (CET)

La nueva web está prevista para mediados de 2022, tras la finalización de la recién aprobada moratoria concursal.

Una de las novedades introducidas este año, en el que Eactivos.com celebra su 12 aniversario, ha sido la certificación externa de audiencia y usuarios registrados por parte de OJD Interactiva.

Valencia, 29 de noviembre de 2021 – El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado recientemente el informe sobre el anteproyecto de ley concursal. En él, se sitúa, bajo la responsabilidad del deudor, la gestión de la situación de insolvencia y de la tramitación del concurso sin asistencia jurídica y con una intervención limitada del administrador concursal. Todo ello, apoyado sobre medios tecnológicos todavía en desarrollo. Por esta razón, el CGPJ insiste en que “no debería ponerse en marcha este nuevo modelo hasta que no se disponga de todos los medios técnicos necesarios para su correcto funcionamiento”. Eactivos.com se alza, una vez más, como un aliado de la Administración de Justicia, ya que ultima su nueva versión de la web con un apartado específico enfocado a la liquidación de las micropymes.

Hace más de 6 meses, esta plataforma volvió a ser pionera en el sector apostando, de nuevo, por la transparencia. De esta manera, OJD Interactiva, auditora nacional que certifica el tráfico web de los principales medios digitales de España, pasaba a hacerlo también con Eactivos.com auditando su tráfico web y el número de usuarios postores registrados. Es así como Eactivos.com se convertía en la primera entidad especializada con una audiencia certificada por un organismo oficial. “Conocemos nuestros datos y los publicamos tal como hacen los medios generalistas, ya que sin datos oficiales es difícil confiar en una marca”, indica Oliete. La plataforma tiene más de 280.000 páginas vistas mensuales y 45.000 pequeños y grandes inversores, hecho que convierte en poco probable tanto que otras alternativas obtengan mejores datos y valores de realización, como que una subasta quede desierta -cosa que sí ocurre en más de un 40% de los casos en subastas BOE-. En ese sentido, el CEO explica que, otras entidades de reciente constitución no pueden dar este paso porque no disponen de audiencia y juegan con datos “poco fiables”. “Con Eactivos.com lo que se ofrece es lo que hay’’, afirma Oliete.

Asimismo, esta plataforma de subastas online, Eactivos.com, está de enhorabuena: cumple 12 años desde que comenzó a gestionar sus primeras subastas y, coincidiendo con la finalización de la nueva moratoria concursal aprobada el pasado martes por el gobierno, lanzará su versión 4.0 para consolidarse como una herramienta colaboradora para evitar el “posible colapso judicial” al que apuntan distintos expertos del sector. Las mejoras que se están implementando tienen que ver no solo con el diseño, sino con el core de Eactivos.com. “Lo hemos cambiado todo aparentemente y hemos tenido en cuenta todas las necesidades que hemos ido detectando a lo largo de estos años para seguir posicionándonos como una herramienta fácil, intuitiva y que cumple sus principales objetivos: conseguir los mayores resultados del mercado y apoyar a cualquier tipo de empresa -incluyendo micropymes-“, señala Joaquin Oliete, CEO de Eactivos.com.

Eactivos.com, que nació de la mano de Activos Concursales SL en 2009, una entidad especializada en liquidaciones judiciales y concursales, se revalida, un año más, como una opción segura y transparente de apoyo a la Administración Concursal y en la que más de 1000 administradores concursales ya confían de manera periódica. Para Oliete el motivo por el que se sigue eligiendo a Eactivos.com está claro: su equipo humano. “Contamos con profesionales que resuelven y facilitan cualquier proceso y que, además, están preparados para ser lo más eficientes posibles cuando finalice la nueva prórroga concursal anunciada. Todo ello de la mano de una plataforma con la mejor tecnología del mercado”, cuenta Oliete.

Los planes de futuro de Eactivos.com De cara a un futuro próximo, Eactivos.com ya sabe cuáles son los próximos puntos ‘clave’ en los que estará presente dentro de la geografía española: las Islas Canarias y las Islas Baleares, donde está prevista la inauguración de dos nuevas sedes. “Elegimos los destinos en los que vamos a implantar nuestro know how de manera estratégica. Primamos la calidad frente a la rapidez a la hora de consolidarnos como marca y cubrimos una necesidad real”, cuenta el CEO.

Tras 12 años, Eactivos.com ha gestionado más de 17.000 operaciones de compraventa de activos procedentes de concurso de acreedores y se ha convertido en la única plataforma a nivel nacional que centraliza toda la gestión necesaria a la administración concursal y juzgados mercantiles. Todo ello a través de un panel que encuentran en la plataforma donde se dispone de toda la información en tiempo real por Juzgado y Administración asignada. Eactivos.com está presente en todo el territorio nacional (cuenta con sede en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía y País Vasco) y, además, ha ido ampliando su equipo actual formado por 25 ejecutivos en el que hay profesionales del sector legal pero también ingenieros informáticos, periodistas, publicistas y economistas. Asimismo, este año Eactivos.com ha visto premiado su potencial innovador y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) lo ha incluido en el Mapa de Cooperación Empresarial e Innovación de la Comunitat Valenciana.

