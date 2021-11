Consultoría SAP Xamai: solución integral e inteligente para la gestión de una empresa

En la actualidad, uno de los elementos que más se valoran en cuanto a la competitividad de las empresas es la versatilidad y la capacidad para desempeñar distintas funciones y operaciones en una economía muy competitiva y cambiante. Desde el análisis en tiempo real de la información hasta la gestión de la cadena logística y de suministros, pasando por el control de operaciones y recursos o la información contable y fiscal, la Consultoría Xamai España ofrece toda una gama de servicios pensados para pymes En particular, sap business one constituye un paquete de soluciones personalizadas para pequeñas y medianas empresas que incluye Inteligencia Artificial y Machine Learning. La plataforma de Xamai asesora a las pymes para que puedan unificar todas las operaciones (logística y suministros, gestión de proyectos, ventas, finanzas, organización de los recursos humanos, información contable y fiscal, etc.), pudiendo de este modo ayudar al cliente a gestionar con estrategia su negocio y a enfocarse exclusivamente en sus clientes.

Las cinco funciones principales de Xamai-Scanda

Xamai en España realiza una gran cantidad de operaciones y servicios enfocados a la satisfacción de sus clientes, si bien son cinco sobre todo las funciones o prestaciones que lleva a cabo.

Asesoría a la hora de escoger la plataforma más provechosa y sencilla para las tareas de operación.

La implementación colaborativa de la plataforma SAP con miras a asegurar una funcionalidad completa y una utilización sencilla.

La formación del capital humano para que el cliente pueda rentabilizar al máximo SAP, el conjunto de programas y aplicaciones para la ejecución y optimización de multifunciones.

El soporte total y permanente de la compañía Xamai, del grupo Scanda, para garantizar el funcionamiento del sistema de gestión empresarial.

Por último, desde la empresa se ofrece el monitoreo constante de la utilización de la plataforma con el propósito de ofrecer planes de mejora y soluciones concretas a los problemas diarios de la empresa. SAP Business One para pymes

Con casi dos décadas de experiencia, Xamai España pone a disposición de las pymes el paquete SAP Business One, que se caracteriza por ser asequible para cualquier empresa, por ofrecer soluciones a medida, sectoriales; por operar en casi una treintena de lenguas, por tener una aplicación muy intuitiva y sencilla, por contar con el aval y el testimonio de 65.000 que ya se han decidido a contratar los servicios de Xamai España y por contar con más de 800 asociados locales ubicados en más de 150 países de todo el orbe.

Son seis las áreas principales en que la herramienta SAP Business puede ser de gran provecho para pymes.

Gestión financiera.

Gestión de ventas y clientes.

Control de compras e inventario.

Planificación de la producción.

Inteligencia empresarial.

Análisis y elaboración de informes.

Inteligencia empresarial. Si bien SAP Business One está recomendado para todo tipo de empresas, está en especial pensado para aquellas empresas que desean expandirse y tener una proyección estratégica que asegure no solo la viabilidad del proyecto, sino también un crecimiento continuado sobre bases sólidas. El objetivo es aunar todos los procesos y operaciones en una suerte de mando único inteligente que permite integrar las diversas áreas operativas y funcionales de toda pequeña o mediana empresa. El procedimiento es sencillo: comienza con la evaluación primera de las necesidades de la empresa y la forma en que esta se adapta a los módulos en que se organiza la empresa: desde la contabilidad hasta la administración, pasando por las ventas, la producción, los recursos humanos, las finanzas o la gestión del inventario.

Un último aspecto muy a tener en cuenta del servicio que ofrece el software de gestión SAP Business One es que el precio no es fijo, sino que depende del número de usuarios que en un momento determinado tenga la plataforma, ajustándose mediante una estructura modular y un presupuesto que siempre se adapta a las necesidades y capacidades de cada empresa en particular. Es un tipo de ingeniería en sistemas de gestión empresarial SAP que, por tanto, flexibiliza sus soluciones integrales buscando que se adecúen a los requerimientos, necesidades y posibilidades de cada pyme. Empresas que en muchos casos tienen dificultades para seguir operando y, sobre todo, para expandirse más allá de sus horizontes inmediatos.

Por el momento, Xamai España ya tiene un importante aval de credibilidad en el hecho de que más de un millar de empresas confían en sus servicios. El propósito final y principal de la consultora Xamai, que está radicada tanto en México como en España, no es otro que centralizar, organizar, flexibilizar, agilizar y optimizar las diversas actividades que confluyen en una empresa, que, aunque sea pequeña o mediana, reviste una gran complejidad organizativa y por ello mismo requiere contar con profesionales cualificados que cuenten con el know-how suficiente para poder hacer frente a todos los retos que hoy en día ha de afrontar cualquier empresa, sobre todo una pyme.