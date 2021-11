1 de cada 7 españoles que ganan mucho dinero acaban arruinados Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 16:40 h (CET) Futbolistas, grandes empresarios, artistas, el mundo de la televisión, cine o influencers, participantes de sorteos o ganadores de loterías. Según Alfio Bardolla, se tardan 1.000 días en perder millones de euros Según datos de Alfio Bardolla Training Group (alfiobardolla.es) 1 de cada 7 españoles que logran hacer mucho dinero están en riesgo de fracaso financiero. Y esto se produce porque no son capaces de gestionar su situación económica hasta el punto de fracasar cuando dejan de tener altos ingresos.

Futbolistas, grandes empresarios, artistas, el mundo de la televisión, cine o influencers, participantes de sorteos o ganadores de loterías. En España existen muchos españoles conocidos y no tan conocidos que de repente se ven ganando mucho dinero por un éxito puntual conseguido y no saben cómo gestionarlo.

Alfio Bardolla, fundador de la mayor escuela internacional de finanzas personales explica, "Es muy común escuchar casos de ganadores de loterías que han recibido varios millones de euros y al cabo de 3-5 años cuentan su dramática historia de cómo lo han perdido todo y han acabado arruinados. Lo mismo ocurre con jóvenes talentos deportistas como los futbolistas o influencers"

Desde la academia de formación explica que esto suele ocurrir por una mala educación financiera. Mientras el dinero entra de manera recurrente no se percibe, pero esto dejará de pasar tarde o temprano y es entonces cuando la maña planificación puede generar un efecto rebote que acaba con la quiebra y la ruina más absoluta.

"Estos afortunados en cuestión no estarían lo suficientemente preparados para enfrentarse a la "vida real" cuando acaba su circunstancia particular que les hace ganar más dinero de lo normal. A menudo vienen de clases sociales con menos ingresos, menos acomodadas y mal formadas sin el suficiente conocimiento financiero para manejar grandes sumas de dinero, por lo que años después más del 15% de ellos se declaran en bancarrota" explica Bardolla.

4 consejos para evitar arruinarse

Según el experto, se tardan 1.000 días en perder millones de euros. No sólo es cuestión de formación teórica, también se necesita una parte de preparación psicológica para gestionar un proceso mental trabajando en la práctica en pequeños pasos.

"Por ejemplo, si se está acostumbrado a ganar 1.000 o 2.000 euros al mes la mente no puede gestionar acuerdos por valor de millones. Se debe empezar con ofertas de 10.000, 50.000, 100.000 euros quizás, para que la mente pueda acostumbrarse a gestionar dificultades y riesgos cada vez mayores. Algo similar a cuando se acude al gimnasio para entrenarse que no se empieza con pesas de 80kg desde el principio sino que se va aumentando desde los 10kgs a medida que se ejercita en el tiempo", explica Alfio Bardolla.

El experto financiero revela 4 de los principales consejos que se deben tener en cuenta para evitar arruinar unas ganancias elevadas:

– Lo más importante es la formación financiera. Se debe hacer una formación teórica básica para conocer los fundamentos de la educación financiera para acostumbrarse a ahorrar e invertir para el futuro y tener más conciencia antes de firmar cualquier tipo de contrato o inversión que se proponga.

– Aplicar los principios del entrenamiento físico al área financiera, ya que el entrenamiento también es necesario en la gestión del dinero: la constancia y la capacidad de superar los contratiempos.

– Distribuir los ingresos anuales en un horizonte de tiempo más largo, lo cual es muy útil para resistir la tentación de gastar todo de inmediato

– Elegir un asesor financiero adecuado y considerar cuidadosamente las propuestas que se reciban.

"Incluso con una buena formación financiera y el entrenamiento necesario, cuando se recibe una gran suma de dinero es crucial contar con el asesoramiento de un buen financiero. Un coach acostumbrado a gestionar sumas de dinero y que pueda ayudar a entender cómo gestionarlas, con su experiencia y sus propias enseñanzas", concluye Alfio Bardolla.

Hoy en día cada vez es más frecuente la búsqueda de buenos formadores de educación financiera ya que es una asignatura que no se imparte ni en colegio ni en la Universidad, y es el gran responsable de las malas decisiones que se cometen a lo largo de la vida con las finanzas personales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.