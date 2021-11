Beneficios del omega 3-6-9, por Comdiet

Los ácidos grasos omega resultan fundamentales para que el organismo funcione correctamente. Existen 3 tipos: el omega 3, el 6 y el 9.

Los dos primeros no son producidos por el organismo, no obstante, existen muchos alimentos que los contienen como las nueces, las semillas de lino, algunos pescados, etc. Por otro lado, los complementos alimenticios de marcas como Comdiet contienen estos 3 nutrientes. Las perlas de omega 3-6-9 son ideales para compensar las deficiencias causadas por la alimentación. Este suplemento puede ser adquirido a través de la tienda online de Comdiet, en un envase que contiene 80 perlas y que está rebajado a 17,49 €.

Mejorar la salud con el suplemento de omega 3-6-9 de Comdiet Por lo general, las personas suelen consumir estos ácidos grasos por separado y no saben que consumirlos juntos puede resultar muy beneficioso para la salud. Una excelente opción es el suplemento de omega 3-6-9 de Comdiet. Este producto contiene aceite de onagra, aceite de lino, aceite de pescado y vitamina E natural, por lo que es muy beneficioso para la protección del sistema circulatorio y para compensar las deficiencias causadas por la alimentación.

La dosis recomendada del suplemento de omega 3-6-9 de Comdiet es de 1 a 3 perlas al día. Un aspecto muy importante a tomar en consideración es que este suplemento alimenticio está libre de conservantes, azúcar, sodio, levadura, colorantes, saborizantes artificiales y gluten. Por tal razón, está muy solicitado por los veganos y por las personas que apuestan por productos naturales.

Lo que muchas personas desconocen sobre la vitamina del omega Hay muchas cosas que las personas desconocen sobre la vitamina del omega. El organismo produce omega 9, pero no omega 3 ni 6, por tal razón, es necesaria la ingesta de alimentos que contengan estos ácidos grasos, como los pescados (salmón, atún, caballa, etc.), las nueces negras, las semillas de lino, chía, girasol, maíz y sésamo, los aceites de soja, canola o linaza, los frutos secos, los cereales integrales, las carnes blancas y los huevos.

Una manera práctica de dotar al organismo de omega 3-6-9 es consumir suplementos alimenticios como las perlas que ofrece Comdiet, con el objetivo de mantener la estructura del sistema nervioso y de las células, para bajar los niveles de colesterol, optimizar la función del sistema inmunológico y prevenir patologías del corazón.