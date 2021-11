Láser tag Barcelona con Asilvestrats Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de noviembre de 2021, 16:53 h (CET)

El láser tag Barcelona es una actividad divertida que se puede practicar con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Además de ser entretenido, se considera un deporte de tiro como lo es el paintball y el airsoft.

Gracias a la llegada de empresas como Asilvestrats, se está haciendo cada vez más popular en la Ciudad Condal y en todo el territorio nacional. La compañía mencionada es un centro dedicado a proporcionar servicios de láser tag a domicilio, para que pueda jugarse en cualquier espacio. Este juego funciona para toda clase de eventos y pueden participar tanto niños como adultos.

Láser tag en Barcelona, entretenimiento único para eventos Los torneos de láser tag son alternativas perfectas para eventos como cumpleaños, celebraciones, aniversarios, días festivos, despedidas de soltero, etc. Puede ser una actividad ideal para sorprender a los invitados, reforzar lazos y pasar momentos divertidos. Asimismo, promueve la salud física y mental mediante el deporte y las estrategias de juego.

A su vez, la práctica de esta actividad requiere de comunicación y planificación, por lo que se recomienda emplearlo para eventos especiales de empresas y escuelas. Esto otorga un respiro al estrés que tienen los estudiantes y trabajadores y aumenta las relaciones comunicativas, para un mejor desempeño a futuro.

Asilvestrats lleva el láser tag a cualquier lugar de Barcelona, con todo el equipo incluido y encargándose del proceso de montaje. Se puede realizar tanto en interiores como exteriores, incluyendo canchas, patios, ferias, locales, fincas forestales, hogares, edificios de oficinas, parques, parkings, etc.

Ventajas de jugar y aprender láser tag El láser tag conlleva varios beneficios para quienes lo practican. Sumado al bienestar físico que proporciona, también desarrolla la capacidad de sociabilización y el trabajo grupal por medio de las estrategias. A diferencia de otros deportes como el paintball o el airsoft, con el láser tag los usuarios no se arriesgan a sufrir ningún tipo de heridas innecesarias.

Otra ventaja notable es su limpieza. Al terminar la sesión de juego, solo se debe recoger el equipo y listo, el torneo no deja manchas ni restos de materiales en las paredes, en la ropa o en el piso como sucede con otros deportes de tiro.

Asilvestrats ofrece todo lo necesario para poder realizar el láser tag en Barcelona de una manera segura y divertida. Igualmente, la empresa es reconocida por el juego de archery tag y sus cursos o entrenamientos semanales que benefician la capacidad estratégica y supervivencia en condiciones hostiles.

