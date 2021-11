Los españoles viajan más al extranjero este otoño que en junio y julio Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 16:08 h (CET) El comparador de cambio de divisas Cambiator ha comparado las solicitudes de cambio de divisas de junio y julio respecto a las de octubre y noviembre de este año. Este otoño se viaja más, aunque a distancias menores que en verano El comparador de cambio de divisas Cambiator.es, acaba de hacer público su informe sobre destinos extranjeros preferidos de los españoles en otoño (meses de octubre y noviembre de 2021) y lo ha comparado respecto a los destinos de junio y julio de este año.

Se han analizado 149.459 consultas de cambio de divisas en los cuatro meses de la comparativa, resultando que el 59% de estas (88.272 consultas) se ha realizado en octubre y noviembre de este año frente al 41% de consultas de cambio de divisas hecho en junio y julio (61.187).

En otoño se opta por medias distancias

Las divisas más demandadas este otoño están siendo por este orden el dólar USA (45%) y la libra esterlina (12%), seguidas por la lira turca, el florín húngaro, la corona checa, el dírham marroquí, el peso colombiano, el real brasileño, el esloti polaco, la libra egipcia y el dirham jordano.

El patrón de viajes preferido por los españoles en otoño es el de distancias medias como Turquía, República Checa, Polonia, Marruecos o Egipto con escapadas a Brasil o Jordania.

En verano se opta por largas distancias

Sin embargo, en el período estival de junio y julio, las divisas más demandadas por los usuarios en España fueron el dólar USA (59%), la libra egipcia (6%), el peso mexicano, la lira turca, el lev rumano, el colón de Costa Rica, la kuna croata, el peso colombiano, el florín húngaro y el esloti polaco. El Reino Unido apenas tuvo demanda este verano por las importantes restricciones impuestas a la movilidad y el Brexit.

Este inicio de verano muchos españoles estaban aún pendientes de la segunda dosis de la vacunación, por lo que se viajó menos al extranjero, optando en este caso por destinos de larga distancia como Estados Unidos, México, Costa Rica y Colombia, y de media distancia como Egipto, Croacia, Rumanía, Hungría o Polonia.

A distancias menores, cambios de divisas menores

En cuanto a los cambios medios, en los meses de verano el cambio medio es de unos 600 euros por viaje, mientras que en los meses de otoño, debido a las menores distancias, el cambio medio se reduce a unos 210 euros.

Sobre Cambiator.es

Cambiator es el primer servicio de comparación de precios de moneda extranjera de España. La plataforma ofrece los precios de compra y venta de 55 monedas extranjeras (dólar, libra, corona checa, lira turca, etc.) en las cuatro casas de cambio participantes (Ria, Eurochange, iCambio y Money Exchange), bancos y los aeropuertos de Madrid-Adolfo Suárez y Barcelona-El Prat.

Gracias a Cambiator, un usuario que cambie online 600€ euros a otra moneda extranjera puede ahorrarse 90€ (u obtener su equivalente en más moneda extranjera).

Según Juan del Real, fundador de Cambiator “Al español medio le gusta cambiar en origen, y prefiere hacerlo en su banco - sólo manejan unas 25 monedas de 80 posibles – o, si no hay más remedio, en el aeropuerto. Sin embargo, la opción del aeropuerto, aunque ofrece la conveniencia de comprar hasta 80 monedas a última hora, es prohibitiva. Las casas de cambio que operan en el aeropuerto, en asociación con AENA, quieren aprovechar el flujo de viajeros para vender (o comprar) la moneda al tipo de cambio menos interesante, como demuestran los precios diarios comparados por Cambiator”.

Por su parte, además de un margen, la mayor parte de bancos españoles cobran una comisión adicional que ronda el 2,5-3% sobre el importe a cambiar, lo que encarece unos 3 puntos el tipo de cambio.

Finalmente, las casas de cambio que operan fuera del aeropuerto son una alternativa interesante, ya que ninguna cobra comisión si el cambio se solicita online (a domicilio o para retirar en oficina) y suelen tener precios competitivos en las principales monedas más cambiadas por los usuarios.

