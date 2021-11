Nutrasan Pharma apuesta por acciones sociales y destina parte de los beneficios a la lucha contra el cáncer infantil Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de noviembre de 2021, 16:23 h (CET)

Las acciones sociales son una parte fundamental de la responsabilidad social empresarial y fortalecen a la sociedad. Con el objetivo de crear un mundo más saludable y humano, la empresa Nutrasan Pharma contribuye con Cosicas de César y Unidos Contra el DIPG, dos fundaciones que luchan contra el cáncer infantil en España y que ejercen una loable labor a favor de los más pequeños.

Nutrasan Pharma es una empresa farmacéutica, especializada en la fabricación de productos nutracéuticos de alta calidad que fortalecen la salud de las personas y contribuyen a un mayor bienestar.

A través de sus acciones sociales, Nutrasan Pharma apuesta por la vida Nutrasan Pharma es una empresa joven que tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Este propósito no solo lo ha mantenido en los procesos de fabricación de sus productos, sino que también lo ha reflejado en las acciones sociales para las que colabora.

Actualmente, la empresa colabora con Cosicas de César y Unidos Contra el DIPG, dos asociaciones sin ánimo de lucro que impulsan la investigación del “Glioma Difuso de Tronco Encefálico”, un tipo de cáncer cerebral que, según las estadísticas, afecta al 8-12% de la población infantil. También juegan un papel muy importante en la prevención, realizan eventos y promueven actividades para concientizar tanto a nivel social como médico sobre el cáncer infantil.

Nutrasan Pharma dona un 10% de sus beneficios a estas dos causas, con el fin de aportar un grano de arena y ayudar a devolver la sonrisa y la salud a los más pequeños. La empresa ha recibido un puño de oro debido a su colaboración.

Nutrasan Pharma, negocio farmacéutico referente en productos nutracéuticos Nutrasan Pharma es una compañía farmacéutica gallega que fabrica y comercializa productos nutracéuticos bajo estrictos estándares de calidad. Cuenta con un destacado equipo de profesionales con amplia eficiencia terapéutica en el sector, que se dedican a elaborar productos naturales que mejoren la calidad de vida de las personas.

El laboratorio ha desarrollado seis innovadores productos nutracéuticos con múltiples propiedades beneficiosas para la salud como el Ansiolan, un producto natural que ayuda a combatir el agotamiento, la ansiedad y el estrés, y el Ansiolan Noche, recomendado para mejorar el descanso y el sueño. También ofrece complementos nutricionales para fortalecer el sistema inmunitario como el Enerlan y el jarabe Coltex, que ayuda a tratar la tos. Además, cuenta con Fibroal, útil contra el estreñimiento y, por último, ofrece Keltia, un gel con propiedades antiinflamatorias y analgésicas que proporciona un alivio inmediato para tratar los dolores musculares.

En definitiva, Nutrasan Pharma ofrece complementos nutricionales de elevada calidad, a la vez que contribuye con causas solidarias vinculadas a la salud.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. Se aconseja no superar la dosis diaria expresamente recomendada y consultar las instrucciones de uso.

