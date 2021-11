Los ozonizadores de agua y aire de Alcavida limpian y desinfectan el aire y el agua del hogar Emprendedores de Hoy

El ozono es una molécula constituida por tres átomos de oxígeno (O3), siendo este uno de los componentes gaseosos que conforman la atmósfera. Así mismo, el ozono es uno de los desinfectantes más potentes que se conocen.

Al ser un poderoso oxidante, este crea un entorno ácido que al hacer contacto con la membrana protectora de los virus y bacterias, las desintegra, ya sea en el aire o el agua. En su diversidad de productos, Alcavida ofrece una gran variedad de ozonizadores de agua y aire, los cuales presentan una formidable acción desinfectante, tanto en el aire, como en agua y alimentos.

¿Cómo se obtiene el ozono? El ozono es una molécula que no se puede encontrar envasada ni adquirirse en ningún establecimiento, esto se debe a que es un gas bastante inestable que al transportarlo o someterlo a cambios de temperatura, rápidamente se convierte de vuelta en oxígeno. Por este motivo, es necesario producirlo de forma artificial directamente en el momento y espacio donde se va a utilizar.

Para generar ozono, los ozonizadores de Alcavida toman oxígeno presente en el aire del ambiente a través de una ranura de entrada, dicho ingreso de aire activa un ventilador. Con el aire dentro del dispositivo una serie de cargas eléctricas de alta tensión conocidas como electrólisis o “efecto corona”, producen el ozono que se disemina en el aire por acción de la turbina del ventilador.

Usos y beneficios domésticos del ozono Gracias a su composición molecular, el ozono es altamente oxidante, por lo que es usado con frecuencia en procesos de desinfección y purificación. De igual forma, se utiliza para eliminar algunos microorganismos que pueden causar enfermedades como los virus, bacterias, esporas y hongos. Asimismo, el ozono ayuda a mejorar la calidad del aire eliminando olores desagradables en espacios como son los garajes, baños o habitaciones sin ventilación.

Una vivienda es un espacio proclive a la contaminación, sobre todo, si se encuentra ubicada en un área urbana. Los muebles, textiles, materiales de construcción, agua, alimentos y otros objetos habituales en cualquier hogar pueden contener contaminantes químicos, los cuales pueden resultar tóxicos, tanto por inhalación como por contacto. Un generador de ozono en casa disminuye la presencia de toxinas y sus efectos nocivos para la salud.

Otro gran beneficio de los ozonizadores es la posibilidad de prescindir de los desinfectantes químicos convencionales como el cloro y la lejía, junto a los efectos secundarios que producen, como olores y residuos. El ozono no genera contaminación, ya que rápidamente recobra su condición de oxígeno.

La cotidianidad de la vida moderna expone a todo individuo al contacto con agentes contaminantes que afectan al organismo. Tener la posibilidad de desinfectar y purificar los espacios donde se desarrollan las actividades diarias, contribuye sustancialmente a un estilo de vida saludable.

