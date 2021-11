Smoking® consigue el objetivo: 150.000 árboles plantados en el África Subsahariana Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 14:16 h (CET) Éxito de participación de #RollWithGreen, la campaña que Smoking® lanzó en redes sociales para conseguir la repoblación forestal de esta región Smoking®, la marca española líder en la fabricación de libritos de liar, ha logrado su objetivo de plantar 150.000 árboles en el África Subsahariana, gracias a la colaboración con la ONG Trees for the Future® y a la participación activa que los usuarios han tenido en redes sociales a través de la campaña #RollWithGreen.

Con el propósito de reforzar la sostenibilidad del negocio y proteger el medioambiente, en 2017 Smoking® comenzó una colaboración con esta ONG con el fin de repoblar zonas del África Subsahariana y favorecer el crecimiento de la economía de la región a través de la sostenibilidad. Así es como Smoking® se suma al propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conseguir, entre todos, transformar el planeta en un mundo mejor y más sostenible. Concretamente, Smoking® participa de manera activa en el desarrollo del Objetivo 15 al actuar de manera activa contra la deforestación y la gestión sostenible de los bosques.

Además, de manera paralela y para lograr una repercusión mayor, se puso en marcha en redes sociales una campaña con la que hacer crecer el mensaje y conseguir un mayor número de árboles plantados mediante la participación de los usuarios. Así, bajo el hashtag #RollWithGreen, todos los usuarios pudieron formar parte de esta acción medioambiental que la marca Smoking® llevó a cabo.

De hecho, ser parte activa de la protección del medioambiente nunca fue tan fácil ya que tan solo por utilizar el hashtag #RollWithGreen en redes sociales, Smoking® plantó un árbol en nombre de cada participante.

De esta manera, la marca española ha fomentado la participación y colaboración ciudadana con el objetivo de poder plantar un mayor número de árboles y conseguir repoblar la zona con un frondoso muro verde. La campaña se lanzó en Instagram, Facebook y Twitter, siendo un auténtico éxito de interacciones en las tres redes sociales desde su lanzamiento hasta el momento.

Líder en transparencia y acción medioambiental

Smoking® es una de las 10 marcas de España (y una de las 131 de Europa) incluidas por la ONG Carbon Disclosure Project -CDP- en su Lista A de marcas que lideran sus sectores en términos de transparencia y acción medioambiental.

Smoking® es propiedad de Miquel y Costas & Miquel SA, compañía reconocida internacionalmente tanto por la calidad de sus productos como por su compromiso medioambiental. Todos sus productos con pasta de celulosa cuentan con el certificado Forest Stewardship Council FSC®, que garantiza un suministro de cultivos controlados que evitan la deforestación y fomentan una gestión forestal sostenible. Además, la compañía cuenta con papeles de liar con sello Tree Free, que certifican que ningún árbol ha sido talado para producirlos y que han sido elaborados íntegramente con pasta obtenida de fibras vegetales de materia textil.

