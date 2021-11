Receta de arroz con leche para estas navidades, cortesía de Alfarería Raimundo Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 13:52 h (CET) El arroz con leche, una receta sencilla pero de gran sabor, que se puede servir tanto fría como caliente, es un postre típico no solo de la geografía española, sino que también gran cantidad de países alrededor del mundo la hacen Tras una buena comida, siempre llega el momento esperado por muchos comensales, el postre. Y un buen postre típico con el que triunfar, el arroz con leche, que servido en las típicas cazuelas de barro, hace que el momento postre culmine la buena comida. En Alfarería Raimundo, alfareros tradicionales desde hace más de 30 años, fabrican las características cazuelas de barro que contienen este delicioso postre.

En su tienda online encontrará la medida perfecta, además de otros productos también fabricados en barro. Siendo una empresa tradicional, traen una receta tradicional para que se pueda preparar durante estas fiestas de navidad, por qué nadie se puede resistir a un buen arroz con leche caliente en invierno.

Receta de arroz con leche

Ingredientes para 4-6 personas

200 gr de arroz redondo

1 litro de leche entera

100 gr de azúcar

2 ramas de canela

La cáscara de un limón

Para decorar: canela en polvo o 4-5 cucharaditas de azúcar moreno o blanco para caramelizar su superficie

Preparación

Paso 1. Aromatizar la leche con la que se cocerá el arroz. En una olla grande poner la leche junto con el azúcar, las ramas de canela y la cáscara de limón. Llenarla y ponerla a fuego medio hasta que hierva, hasta que empieza a burbujear.

Truco mientras la leche se pone a hervir: para que el arroz no se pegue, hay que eliminar el almidón. Para ello, hay que ponerlo bajo el chorro del agua, con la ayuda de un colador, dejarlo un par de minutos.

Paso 2. Cuando la leche esté hirviendo, incorporar el arroz y bajar el fuego para que se cueza lentamente. Dejarlo entre 45-50 minutos. Hay que removerlo a menudo para evitar que se pegue.

Paso 3. Cuando esté casi listo, removerlo más continuamente y controlar el nivel de leche que queda, para que quede al gusto, si se quiere más líquido o más espeso. Tener en cuenta que una vez se retira del fuego, el arroz todavía absorberá leche.

Paso 4. Probar el arroz y si el grano está al punto de dureza, retirar la olla del fuego y dejar reposar unos minutos.

Paso 5. Quitar la cáscara de limón y las ramas de canela antes de que se enfríe del todo. Una vez retirado esto, verterlo en las cazuelas de barro con las que se vaya a servir.

Paso 6. Si se desea, se puede consumir templado, pero si se desea comer frío, dejarlo en la nevera un mínimo de dos horas. Se puede consumir entre dos y tres días.

Paso 7. Decorar para servir. Se puede espolvorear canela por encima, o con azúcar moreno se puede crear una costra caramelizada

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.