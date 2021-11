Sneuu, experiencias exclusivas que mezclan naturaleza y ski o snowboard en lugares extraordinarios Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 13:56 h (CET) Katia Martinez es la primera mujer que dirige un centro de formación de Snow en España Katia Martinez Llama, es la directora y fundadora de la agencia de viajes Sneuu (www.sneuu.com) una marca diferente que apuesta por la naturaleza, la sostenibilidad y la práctica de deportes en lugares extraordinarios. Todo con un toque de emprendimiento y empoderamiento femenino.

En un sector tradicionalmente dominado por hombres, Katia ha sabido ganarse su sitio creando experiencias inolvidables orientadas a los gustos de los clientes pero ofreciéndoles un valor añadido exclusivo que no se encuentra en el mercado y en el que predominan los deportes de surf, snowboard y ski.

Su fundadora Katia Martinez de 34 años además de una reputada deportista es embajadora de la asociación "Las mujeres nos movemos", enfocada a promover el liderazgo femenino y en romper los techos de cristal que limitan las proyección de las mujeres en el ámbito profesional.

Comenzó su carrera profesional formándose en las más reconocidas pistas de ski en España y por todo el mundo. Hoy en día es la única directora de una escuela de Snow y dirige su escuela en la que da trabajo a 9 personas.

Además ha creado diferentes programas de ski, surf y Snow exclusivos para mujeres, ya que como explica, "No enfrentan los retos y los miedos las mujeres que los hombres. Simplemente es distinto y detecté que muchas mujeres demandaban cursos específicamente diseñados para ellas. No existen demasiados en el mercado".

Así, Sneuu es capaz de organizar viajes orientados a practicar yoga en la montaña mientras además se ofrecen cursos de ski en los lugares más exclusivos de Andorra. Una inmersión completa en la cultura local, conociendo lugares fuera de las pistas que sorprenden a quienes los visitan.

"Nuestra principal propuesta de valor es promover la práctica del deporte de nieve a la vez que se pierde uno en la naturaleza, se disfruta de la diversidad y se aprende la cultura local, con sus rincones, sus sabores y olores. Ofrecemos experiencias de nieve completamente diferentes".

La seña de identidad de Sneuu es esa inmersión cultural allá donde se decida practicar cualquiera de los deportes que propone la agencia, ski, snowboard o surf. Ofrecer lugares mágicos y sostenibles y practicar el deporte a la vez que se disfruta de la magia local.

Algunos ejemplos de las propuestas

Algunos de los ejemplos de estas experiencias son sus reconocidos Snow Camps en Baqueira pero también en lugares como Japón, concretamente en Tokio y Hakuba o Hokkaido.

Sneuu es de las pocas agencias que ofrecen una experiencia única en uno de los rincones más especiales para la nieve en todo el mundo. Los detalles de la arquitectura nipona junto a la nieve y con la modernidad de la ciudad de Tokio hace de estos viajes una experiencia extraordinaria.

Pero Katia no sólo practica ski en la nieve sino que ofrece alternativas para los amantes del sur. Así ofrece diferentes Surf Camps tanto en España en playas con tradición surfera como Somo en Santander o en diferentes rincones del mundo como Bali, Sri Lanka, Maldivas o Marruecos. Todos lugares en las que la práctica del surf se convierta en una experiencia inigualable para todos los públicos y con una inmersión total en la cultura local.

Además Sneuu cuenta con una escuela, "Sneuu Montain School" desde la que se imparten clases particulares de todos los niveles a cualquier amante de la nave y del ski. La metodología propia desarrollada a base de años de experiencia en diferentes puntos del mundo como USA, Chile, Nueva Zelanda... hace que los alumnos puedan aprender de la mano de los mejores profesionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.