Virtus, la educación británica más personalizada de Madrid Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 13:57 h (CET) Ha llegado a Madrid la educación británica más personalizada de la Comunidad. Virtus, colegio Británico con sede en Alcobendas, ha creado una forma diferente a la convencional de trabajar con los alumnos. Esta implica una educación mucho más personalizada y llena de ventajas. Virtus, The 6th Form College of Madrid, es un colegio privado para preparar los A-Levels, basado en unos valores sólidos y en una metodología innovadora, eficaz y adaptada a las nuevas formas de aprendizaje El colegio ofrece a sus alumnos la educación y atención más personalizadas, desde el primer día hasta que acceden a la universidad. El 100 % de sus alumnos consigue plaza en su primera o segunda opción universitaria.

Para ello, en cada curso escolar aceptan a 30 alumnos como máximo en todo el centro, y siempre trabajan en grupos reducidos, de no más de 6 estudiantes. Esto permite ofrecer a cada alumno la atención personalizada que se merece, adaptarse a sus ritmos de aprendizaje y establecer un canal continuo de comunicación tanto con el estudiante como con su familia.

Y es que una educación personalizada implica una manera muy concreta de trabajar con los alumnos, estando presente en los distintos elementos que componen el currículum de A-Level, desde la elección acertada de asignaturas previo al comienzo de Year 12, hasta que llegan los resultados oficiales en agosto al finalizar el último curso antes de llegar a la universidad.

Juan Peñas López, director del colegio Virtus, afirma: “Con grupos tan reducidos, de 6 alumnos, no sólo el alumno se siente parte fundamental del desarrollo de la clase, teniendo el profesor muy cerca en todos los sentidos, sino que también el profesor puede percibir las “individualidades” del alumno y su desempeño en las distintas áreas de la asignatura. Cada alumno es un mundo y hay que ser muy conscientes de ello”.

Y es que esta individualización implica que en Virtus, a cada alumno se le asigna un Mentor. Dicho Mentor se reúne semanalmente con el alumno en el periodo asignado a mentoring con el objetivo de ayudarle a mejorar sus técnicas y organización de estudio, además de suponer un apoyo en el plano motivacional y de autoestima académica en caso de que proceda. También se trabajan actividades de orientación y enriquecimiento preuniversitario.

“En Virtus, se ofrece un apoyo individualizado con todos los alumnos de Year 13 (2º de Bachillerato) para completar de la mejor manera posible los diferentes procesos de solicitud a las universidades que escojan”, añade Juan Peñas.

Este apoyo comienza en enero de Year 12, donde se empiezan a esbozar los grados universitarios en base al perfil académico e intereses del alumno, llevando a cabo también actividades que les ayuden a maximizar las posibilidades de ser aceptados en los distintos destinos universitarios (lectura de libros relacionados con la carrera en cuestión, cursos online ofrecidos por universidades anglosajonas de prestigio, prácticas no remuneradas en empresas, etc.).

En Year 13, se ejecuta el plan previsto, trabajando codo a codo con cada alumno para que produzcan los elementos exigidos en la solicitud al máximo nivel (Personal Statements, cartas de motivación, ensayos, etc.).

En Virtus se establece una ruta de examinación modular, los alumnos se examinan del 50% de sus asignaturas de manera oficial en Year 12, quedando únicamente el 50% restante para Year 13.

Para concertar una visita y reunión informativa con el equipo de admisiones, se puede pedir cita.

